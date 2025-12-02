أحمد فوزي: حمزة عبد الكريم أفضل من جراديشار وشريف.. وميقعدش دكة ليهم

أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين السابق أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي هو افضل مهاجمي الاهلي في الوقت الحالي.



وقال فوزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حمزة عبد الكريم هو افضل من مهاجمي الاهلي الحاليين ويستحق الحصول على فرصة.

وأضاف: أتمنى أن يحصل حمزة عبد الكريم على فرصة مع الأهلي ومحمد شريف وجراديشار اقل منه فنيا وإمكانيات.

وتابع: جراديشار وشريف مش هما اللي يشدوا حمزة.. وهو احسن منهم وميقعدش دكة ليهم.

وواصل: حمزة عبد الكريم عقليته مختلفة واهم ما يمتاز به هو أنه بينام بدري ويصحى بدري كمان أنه بدنيا مميز.