حمزة عبد الكريم يمنح مصر الهدف الثالث في افتتاحية كأس العالم للناشئين

نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث خلال مباراته الافتتاحية أمام منتخب هايتي، على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للناشئين.

افتتح بلال عطية التسجيل لمصر بعد 3 دقائق من انطلاق المباراة بعد تمريرة مميزة من حمزة عبد الكريم، ثم أضاف عبد العزيز الزغبي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة التالية، تمكن حمزة عبد الكريم من تسجيل الهدف الثالث لصالح الفراعنة بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، ليمنح منتخب مصر انطلاقة قوية في البطولة.

وجاء هدف هايتي الوحيد بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك الحارس المصري.

ويتكون تشكيل منتخب مصر من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: نور أشرف – حمزة الدجوي – أدهم فريد – مهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال – باسل مدحت – محمد حمد

خط الهجوم: بلال عطية – حمزة عبد الكريم – عبد العزيز الزغبي

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات هايتي وفنزويلا وإنجلترا، حيث يهدف الفريق لتحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة.