الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حمزة عبد الكريم يمنح مصر الهدف الثالث في افتتاحية كأس العالم للناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
إسراء أشرف

نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث خلال مباراته الافتتاحية أمام منتخب هايتي، على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للناشئين.

افتتح بلال عطية التسجيل لمصر بعد 3 دقائق من انطلاق المباراة بعد تمريرة مميزة من حمزة عبد الكريم، ثم أضاف عبد العزيز الزغبي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة التالية، تمكن حمزة عبد الكريم من تسجيل الهدف الثالث لصالح الفراعنة بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، ليمنح منتخب مصر انطلاقة قوية في البطولة.

وجاء هدف هايتي الوحيد بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك الحارس المصري.

ويتكون تشكيل منتخب مصر من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: نور أشرف – حمزة الدجوي – أدهم فريد – مهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال – باسل مدحت – محمد حمد

خط الهجوم: بلال عطية – حمزة عبد الكريم – عبد العزيز الزغبي

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات هايتي وفنزويلا وإنجلترا، حيث يهدف الفريق لتحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة.

منتخب مصر تحت 17 عامًا منتخب مصر للناشئين بطولة كأس العالم للناشئين منتخب هايتي هايتي حمزة عبد الكريم

