شغالين بالفهلوة.. أحمد عبدالباسط يطالب بمحاسبة المقصرين في حق يوسف محمد

علق الإعلامي أحمد عبدالباسط على وفاة السباح الراحل يوسف محمد، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت سن الثاني عشر.

ونشر عبدالباسط صورة التقرير الطبي لوفاة يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليه قائلاً: "التقرير الطبي يكشف الكثير في وفاة طفل أثناء سباق بطوله الجمهورية للسباحة

لا بد من محاسبة المقصرين في حق يوسف ، لا في كشوفات طبية بتتعمل ولا أي حاجة وشغالين بالبركة والفهلوة في اللجنة الأوليمبية وعدد كبير من الاتحادات".

أثار رحيل السباح يوسف محمد عبدالملك، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، حالة واسعة من الحزن داخل الوسط الرياضي المصري.

وتداولت تصريحات عدة تشير إلى وجود قصور في التعامل مع حالة الإغماء التي تعرض لها داخل حمام السباحة.

الواقعة والإجراءات الأولية

وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد المصري للسباحة، فقد تعرض يوسف لحالة إغماء مفاجئة فور انتهاء سباق 50 متر ظهر، وتم التدخل سريعا لنقله إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، إلا أن محاولات الإنعاش المكثفة لم تنجح، ليفارق الحياة هناك.