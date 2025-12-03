قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: تسهيلات ضريبية جديدة وتحديث "وثيقة ملكية الدولة" لدعم الاستثمار
وزير المالية: الهدف من حزمة التسهيلات الثانية توسيع القاعدة الضريبية
وزير المالية: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي
مدبولي يبرز أهمية افتتاح "إيديكس 2025" كمنصة دفاعية رائدة
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
محافظات

انضباط وتأمين كامل | مدير أمن البحيرة يتفقد اللجان ويطمئن على حركة دخول الناخبين

ساندي رضا

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة، اليوم، جولة ميدانية مكثفة للواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية ومتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين واللجان والطرق والمحاور الحيوية بمختلف مراكز المحافظة.

وخلال جولته التي شملت عددًا من اللجان بمدينة دمنهور، و مركز أبو حمص ، وجّه مدير الأمن برفع درجة الاستعداد والتواجد المكثف للقوات أمام اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للناخبين، ولا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سهولة الدخول والخروج وسط أجواء آمنة ومنظمة.

كما تابع اللواء جهود إدارة المرور في تحقيق السيولة المرورية بالشوارع المحيطة باللجان، ومنع أي تكدس أو عرقلة للحركة، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات.

وأكد مدير أمن البحيرة خلال جولته أن العملية الانتخابية تسير في هدوء تام دون تسجيل أي معوقات، مشيدًا بالتعاون الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، والتزام المواطنين بالإجراءات المنظمة لسير الانتخابات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لتأمين اللجان حتى انتهاء اليوم الانتخابي وخروج آخر ناخب من المقار الانتخابية.

البحيرة مدير أمن البحيرة محافظة البحيرة انتخابات النواب دمنهور أبو حمص

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

فيروس

مفيش فيروس جديد.. الصحة والمصل واللقاح تحسمان الجدل حول موجة الأمراض التنفسية

جميع معاهد الأزهر تشارك في فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم على مستوى الجمهورية

معاهد الأزهر تشارك في فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم على مستوى الجمهورية

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

تجديد إيفاد الشيخ حامد خليفة إبراهيم عيسوي إلى جمهورية السنغال

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، خلال كلمته في ندوة "دَور الدين في بناء الإنسان" بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا

المفتي: الدين يمثل الركيزة الصلبة والأساس المتين لتكوين الإنسان وصقل شخصيته السوية

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

