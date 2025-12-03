انضباط وتأمين كامل | مدير أمن البحيرة يتفقد اللجان ويطمئن على حركة دخول الناخبين

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة، اليوم، جولة ميدانية مكثفة للواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية ومتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين واللجان والطرق والمحاور الحيوية بمختلف مراكز المحافظة.

وخلال جولته التي شملت عددًا من اللجان بمدينة دمنهور، و مركز أبو حمص ، وجّه مدير الأمن برفع درجة الاستعداد والتواجد المكثف للقوات أمام اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للناخبين، ولا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سهولة الدخول والخروج وسط أجواء آمنة ومنظمة.

كما تابع اللواء جهود إدارة المرور في تحقيق السيولة المرورية بالشوارع المحيطة باللجان، ومنع أي تكدس أو عرقلة للحركة، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات.

وأكد مدير أمن البحيرة خلال جولته أن العملية الانتخابية تسير في هدوء تام دون تسجيل أي معوقات، مشيدًا بالتعاون الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، والتزام المواطنين بالإجراءات المنظمة لسير الانتخابات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لتأمين اللجان حتى انتهاء اليوم الانتخابي وخروج آخر ناخب من المقار الانتخابية.