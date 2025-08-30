أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

هناك مجموعة من الأطعمة التي تسرّع من الشيخوخة وتُضعف شباب البشرة، حيث تؤثر بشكل مباشر على مرونة الجلد ونضارته، وتزيد فرص ظهور التجاعيد مبكرًا.

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها

وهناك بعض الأطعمة التي تسرّع الشيخوخة، وتعمل على فقد البشرة مرونتها، وفقا لما نشر في موقع TheHealthy، وتشمل ما يلي :

ـ السكريات المكرّرة والكربوهيدرات المصنعة:

تؤدي لعملية الـ glycation التي تدمّر الكولاجين وتقلل مرونة البشرة.

السكريات المكرّرة

ـ الأطعمة المقلية والمصنعة والدهون المتحوّلة:

تُحفّز الالتهاب وتُنتج مركبات AGEs التي تضعف الكولاجين.

الأطعمة المقلية

ـ الكحول:

يُسبب انتفاخ الوجه، فقدان الحجم، وظهور الأوعية الدموية على سطح البشرة.

الكحول

ـ الأطعمة الغنية بالصوديوم (الأملاح):

الإفراط في تناولها يرفع الإجهاد التأكسدي، ما يُسرّع من شيخوخة الجلد.

الأطعمة الغنية بالصوديوم

ـ المشروبات الغازية والحلويات:

تحتوي على سكريات بسيطة تزيد الالتهاب وتُضعف ترطيب البشرة وتقصّر طول التيلوميرات.

المشروبات الغازية

ـ منتجات الألبان:

غنيّة بالدهون المشبّعة التي قد تعزز الالتهاب وتؤدي لانسداد المسام وتسريع التجاعيد.

منتجات الألبان

نصائح للحفاظ على شباب البشرة

ـ استبدال السكريات المكرّرة بالفواكه الطازجة.

ـ تقليل استهلاك الأطعمة المقلية والمعالجة.

ـ تقليل الملح والكحول قدر الإمكان.

ـ تجربة البدائل النباتية لمنتجات الألبان.