هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

آية التيجي

يُعتبر شرب الماء الدافئ مع العسل صباحاً من العادات الصحية التي ينصح بها الخبراء، إذ يُضفي هذا المشروب الطبيعي سحراً خاصاً على الجسم ويعزز الصحة العامة. 

أكد موقع «هيلث شوتس» الأميركي المتخصص في الشؤون الصحية، أن  شرب الماء الدافئ مع العسل له 5 فوائد رئيسية، ومن بينها:

ـ إنقاص الوزن والتحكم في الشهية:

يساهم العسل الممزوج بالماء الدافئ في تعزيز الإحساس بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية أو عالية السعرات، ما يساعد في التحكم بالوزن وتقليل السعرات اليومية.

ـ الحفاظ على رطوبة الجسم:

شرب هذا المزيج صباحاً يمد الجسم بالترطيب اللازم، مما يدعم وظائفه الحيوية ويُحافظ على نشاطه.

ـ تحسين الهضم:

يمتلك العسل خصائص مهدئة للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تقليل التهيج وعلاج الانتفاخ، إضافة إلى تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

ـ تقوية جهاز المناعة:

بفضل غناه بمضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للميكروبات، يعزز العسل المناعة ويحمي الجسم من العدوى والأمراض.

ـ تخفيف آلام العضلات:

يمنح العسل طاقة طبيعية سريعة، مما يساعد في تخفيف آلام العضلات بعد التمارين، كما يمتلك تأثيراً مُسكناً بسيطاً يقلل من حدة الألم.

لماذا ينصح الأطباء بشرب الماء الدافئ مع العسل؟

ويُجمع خبراء التغذية على أن هذه العادة البسيطة تُحسّن الصحة العامة، وتُعتبر خطوة فعّالة لدعم الهضم، فقدان الوزن، وتقوية المناعة بشكل طبيعي وآمن.

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزايا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم العالي

قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم العالي يشدد على الاستعداد المبكر وإعلان الجداول

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا يوأنس بعد عودته من أمريكا

القوات المسلحة

الأكاديمية الطبية العسكرية: دورات تدريبية قصيرة فى مجال الرعاية الصحية

مشروبات طبيعية لتنظيف شرايين القلب وحمايتها من الانسداد

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

