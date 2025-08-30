5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

يُعتبر شرب الماء الدافئ مع العسل صباحاً من العادات الصحية التي ينصح بها الخبراء، إذ يُضفي هذا المشروب الطبيعي سحراً خاصاً على الجسم ويعزز الصحة العامة.

فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح

أكد موقع «هيلث شوتس» الأميركي المتخصص في الشؤون الصحية، أن شرب الماء الدافئ مع العسل له 5 فوائد رئيسية، ومن بينها:

ـ إنقاص الوزن والتحكم في الشهية:

يساهم العسل الممزوج بالماء الدافئ في تعزيز الإحساس بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية أو عالية السعرات، ما يساعد في التحكم بالوزن وتقليل السعرات اليومية.

ـ الحفاظ على رطوبة الجسم:

شرب هذا المزيج صباحاً يمد الجسم بالترطيب اللازم، مما يدعم وظائفه الحيوية ويُحافظ على نشاطه.

ـ تحسين الهضم:

يمتلك العسل خصائص مهدئة للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تقليل التهيج وعلاج الانتفاخ، إضافة إلى تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

ـ تقوية جهاز المناعة:

بفضل غناه بمضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للميكروبات، يعزز العسل المناعة ويحمي الجسم من العدوى والأمراض.

ـ تخفيف آلام العضلات:

يمنح العسل طاقة طبيعية سريعة، مما يساعد في تخفيف آلام العضلات بعد التمارين، كما يمتلك تأثيراً مُسكناً بسيطاً يقلل من حدة الألم.

لماذا ينصح الأطباء بشرب الماء الدافئ مع العسل؟

ويُجمع خبراء التغذية على أن هذه العادة البسيطة تُحسّن الصحة العامة، وتُعتبر خطوة فعّالة لدعم الهضم، فقدان الوزن، وتقوية المناعة بشكل طبيعي وآمن.