هل هاتفك منهم؟.. موعد إصدار تحديث Android 16 والهواتف المؤهلة من ريلمي

أصدرت شركة جوجل النسخة المستقرة من نظام أندرويد 16 الشهر الماضي، وستبدأ قريبًا شركات أندرويد الأخرى بطرح التحديث على أجهزتها. تلتزم معظم الشركات الصمت حيال هذا الأمر، لكن Realme اتخذت الخطوة الأولى بمشاركة التفاصيل الأولية حول طرحه. وفي بيان صحفي صدر مؤخرًا، وعدت Realme بأن تكون من أوائل الشركات التي تُطلق نظام أندرويد 16 على أجهزتها الرئيسية.

ستكون أحدث تشكيلة هواتف رائدة، سلسلة GT 7، أول هواتف Realme التي تحصل على أحدث تحديث برمجي. وبشكل أكثر تحديدًا، سيكون هاتف Realme GT 7 Pro، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite، أول هاتف يحصل على تحديث واجهة المستخدم Realme UI 7 المبني على نظام Android 16. وسيتوسع نطاق التحديث سريعًا ليشمل هاتفي Realme GT 7 وRealme GT 7T، المزودين بمعالجي Dimensity 9400e وDimensity 8400 على التوالي.

بمجرد اكتمال طرح سلسلة Realme GT 7، ستركز العلامة التجارية على تشكيلة GT 6، بدءًا من GT 6 و GT 6T.

لم تكشف الشركة عن الموعد المحدد لإطلاق تحديثRealme UI 7. مع ذلك، وعدت بالكشف عن جدول الإصدار في وقت ما من خريف هذا العام.

لم تُعلن شركة Realme أيضًا عن أهلية أجهزتها للتحديث. ومع ذلك، تمكنا من تحديد موعدٍ باستخدام سياسة التحديث الحالية وبعض التخمينات،

أجهزة Realme المؤهلة لتحديث Android 16

ريلمي جي تي 7

ريلمي GT 7 برو



Realme GT7 Pro Racing



ريلمي GT 7T

ريلمي جي تي 6

ريلمي GT 6T

ريلمي جي تي نيو 6

ريلمي GT Neo6 SE

ريلمي GT5

ريلمي GT5 240 واط

ريلمي GT5 برو



سلسلة أرقام Realme

ريلمي 14

ريلمي 14 برو

ريلمي 14 برو+

ريلمي 14T

ريلمي 14x

ريلمي 13

ريلمي 13+

ريلمي 13 برو

ريلمي 13 برو+

ريلمي 12 4G

ريلمي 12

ريلمي 12+

ريلمي 12 لايت

ريلمي 12+

ريلمي 12 برو

ريلمي 12 برو+

سلسلة Realme Narzo

ريلمي نارزو 80 برو

ريلمي نارزو 80x

ريلمي نارزو 70

ريلمي نارزو 70 توربو

ريلمي نارزو 70 برو

ريلمي نارزو 70x

سلسلة Realme Neo

ريلمي نيو 7

ريلمي نيو 7 اس اي

ريلمي نيو 7 توربو

ريلمي نيو 7x

سلسلة Realme P

ريلمي P3

ريلمي P3 برو

ريلمي P3 ألترا

ريلمي P3x

ريلمي P2 برو

ريلمي P1

ريلمي P1 برو

ريلمي P1 سبيد

سلسلة Realme C

ريلمي C75 4G

ريلمي C75

ريلمي C73

ريلمي C71

مع أن هذه القائمة دقيقة في معظمها، إلا أنه قد تطرأ عليها بعض التغييرات. إذا لم يكن جهاز Realme الخاص بك مدرجًا في القائمة، فانتظر إعلانًا رسميًا.