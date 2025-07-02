قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آليات تمويل التنمية ومبادلة الديون.. المشاط وكجوك يستعرضان الجهود مع الشركاء الدوليين
تخفيض 50 % من مصروفات المدارس 2026 لأبناء العاملين بالتربية والتعليم
مدبولي من إسبانيا: الحكومة تلتزم بخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
قرار عاجل بإعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026
قرار عاجل بعدم تحصيل أي رسوم عن امتحانات الدور الثاني من الطلاب العام القادم
المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرا عالميا في جراحات قلب الأطفال
كاس العالم للأندية ...كل ما تريد معرفته عن مواجهة بروسيا دورتموند وريال مدريد
مصروفات المدارس الرسمية 2026 ونظام تقسيطها|قرار عاجل من وزير التعليم الآن
مفتي الجمهورية: الأزهر هبة إلهية ومنارة حضارية تجسد رسالة الإسلام الوسطية
ياسين بونو ضمن تشكيل الأفضل في دور ال16 بكأس العالم للأندية
الصحة تعلن أسماء مصابي حادث غرق حفار البترول بجبل الزيت واستمرار البحث عن المفقودين
رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم؟.. موعد إصدار تحديث Android 16 والهواتف المؤهلة من ريلمي

نظام أندرويد 16
نظام أندرويد 16
لمياء الياسين

أصدرت شركة جوجل النسخة المستقرة من نظام أندرويد 16 الشهر الماضي، وستبدأ قريبًا شركات أندرويد الأخرى بطرح التحديث على أجهزتها. تلتزم معظم الشركات الصمت حيال هذا الأمر، لكن Realme اتخذت الخطوة الأولى بمشاركة التفاصيل الأولية حول طرحه. وفي بيان صحفي صدر مؤخرًا، وعدت Realme بأن تكون من أوائل الشركات التي تُطلق نظام أندرويد 16 على أجهزتها الرئيسية.

ستكون أحدث تشكيلة هواتف رائدة، سلسلة GT 7، أول هواتف Realme التي تحصل على أحدث تحديث برمجي. وبشكل أكثر تحديدًا، سيكون هاتف Realme GT 7 Pro، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite، أول هاتف يحصل على تحديث واجهة المستخدم Realme UI 7 المبني على نظام Android 16. وسيتوسع نطاق التحديث سريعًا ليشمل هاتفي Realme GT 7 وRealme GT 7T، المزودين بمعالجي Dimensity 9400e وDimensity 8400 على التوالي.

بمجرد اكتمال طرح سلسلة Realme GT 7، ستركز العلامة التجارية على تشكيلة GT 6، بدءًا من GT 6 و GT 6T.

لم تكشف الشركة عن الموعد المحدد لإطلاق تحديثRealme UI 7. مع ذلك، وعدت بالكشف عن جدول الإصدار في وقت ما من خريف هذا العام.

لم تُعلن شركة Realme أيضًا عن أهلية أجهزتها للتحديث. ومع ذلك، تمكنا من تحديد موعدٍ باستخدام سياسة التحديث الحالية وبعض التخمينات، 

أجهزة Realme المؤهلة لتحديث Android 16 

ريلمي جي تي 7
ريلمي GT 7 برو


Realme GT7 Pro Racing


ريلمي GT 7T
ريلمي جي تي 6
ريلمي GT 6T
ريلمي جي تي نيو 6
ريلمي GT Neo6 SE
ريلمي GT5
ريلمي GT5 240 واط
ريلمي GT5 برو
 

سلسلة أرقام Realme

ريلمي 14
ريلمي 14 برو
ريلمي 14 برو+
ريلمي 14T
ريلمي 14x
ريلمي 13
ريلمي 13+
ريلمي 13 برو
ريلمي 13 برو+
ريلمي 12 4G
ريلمي 12
ريلمي 12+
ريلمي 12 لايت
ريلمي 12+
ريلمي 12 برو
ريلمي 12 برو+
سلسلة Realme Narzo

ريلمي نارزو 80 برو
ريلمي نارزو 80x
ريلمي نارزو 70
ريلمي نارزو 70 توربو
ريلمي نارزو 70 برو
ريلمي نارزو 70x
سلسلة Realme Neo

ريلمي نيو 7
ريلمي نيو 7 اس اي
ريلمي نيو 7 توربو
ريلمي نيو 7x
سلسلة Realme P

ريلمي P3
ريلمي P3 برو
ريلمي P3 ألترا
ريلمي P3x
ريلمي P2 برو
ريلمي P1
ريلمي P1 برو
ريلمي P1 سبيد
سلسلة Realme C

ريلمي C75 4G
ريلمي C75
ريلمي C73
ريلمي C71
مع أن هذه القائمة دقيقة في معظمها، إلا أنه قد تطرأ عليها بعض التغييرات. إذا لم يكن جهاز Realme الخاص بك مدرجًا في القائمة، فانتظر إعلانًا رسميًا. 

شركة جوجل هواتف Realme هاتف Realme GT 7 Pro تحديثRealme UI 7 نظام أندرويد 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

البرلمان يفتح بوابة الطاقة الشمسية أمام العالم.. ويقر اتفاقيات التكامل الكهربائي العربي

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب

الإيجار القديم

بعد 7 سنوات.. سكن بديل للمستأجر إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فشل روبوتات تسلا في أول تجربة قيادة ذاتية للسيارات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد