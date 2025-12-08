أخبار التكنولوجيا| أهم مواصفات هاتف ريلمي Narzo 80 Lite 5G.. وسماعة أذن لاسلكية بمواصفات احترافية والسعر مفاجأة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع قرب انطلاقه .. أهم مواصفات هاتف ريلمي Narzo 80 Lite 5G

تستعد شركة Realme لإطلاق سلسلة Narzo من الجيل التالي. تم التلميح إلى سلسلة Narzo 90 في السوق الهندية، مما يؤكد توفرها في المنطقة ويقدم لنا لمحة عن تصميمها أيضًا. إليك كل ما تحتاجين إلى معرفته

وفقا للتسريبات من المتوقع أن تأتي سلسلة Narzo 90، بأكبر بطارية في فئتها. لذا، من المرجح أن تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير/ساعة. كما نشهد طرازين بتصميم مميز لوحدة الكاميرا الخلفية.

إطلاق أول روبوت بشري في العالم مزود بستة أذرع وعجلات وأرجلال

كشفت شركة ميديا ​​رسميًا عن روبوتها البشري من الجيل التالي، ميرو يو، في فعالية بمدينة قوانغتشو، الصين.

يُعد هذا الروبوت أول روبوت في العالم يتميز بتصميم بستة أذرع وعجلات وأرجل، وهو مصمم للمهام الصناعية المعقدة والأتمتة عالية الكفاءة.

يعد ميرو يو نسخة مُحسّنة من روبوت ميديا ​​السابق ذي العجلات، والذي بدأ تشغيله في أغسطس بمصنع الشركة في جينغزو ويعمل النموذج القديم جنبًا إلى جنب مع الروبوتات المتنقلة ذاتية التشغيل (AMRs)، والروبوتات أحادية الذراع ذات العجلات الأربع

السعر مفاجأة .. نوبيا تطلق سماعة أذن لاسلكية بمواصفات احترافيةالإثنين 08/

بعد إطلاق هاتف Nubia Fold & Flip 3 Go مؤخرًا في اليابان، قدمت شركة Nubia الآن سماعات أذن CyberBuds TWS جديدة للألعاب مستوحاة من فيلم Alien في الصين.

تعد سماعات الأذن متاحة للحجز بسعر تمهيدي قدره 199 يوان (28 دولارًا)، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات المفتوحة في 9 ديسمبر

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي يمكنك التفكير في شراء أجهزة سامسونج جالاكسي تاب S11 وS11 ألترا اللوحية إليك ميزات كلا منهما

يميل المشترون الذين يريدون جهازًا قويًا خفيف الوزن وبأسعار معقولة بشكل طبيعي إلى جهاز S11، بينما يفكر المحترفون والمبدعون ومتعددو المهام في شراء جهاز ألترا لمزاياه

يتشارك كلا الجهازين اللوحيين في تصميم يأتي بهيكل من الألومنيوم، وتصنيف IP68، وتصميم نحيف، إلا أن جهاز Ultra يبدو أكثر تميزًا بفضل حجمه الضخم وإطاره الأرق بسمك 5.1 مم.