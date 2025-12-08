قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد
حالة الطقس | 7 محافظات تقع تحت تأثير المطر والبرق والرعد .. تفاصيل
كيف تتحكم في نفسك عند الغضب؟ .. عالم أزهري يوضح
دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أهم مواصفات هاتف ريلمي Narzo 80 Lite 5G.. وسماعة أذن لاسلكية بمواصفات احترافية والسعر مفاجأة

أخبار التكنولوجيا..
أخبار التكنولوجيا..
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع قرب انطلاقه .. أهم مواصفات هاتف ريلمي Narzo 80 Lite 5G

تستعد شركة Realme لإطلاق سلسلة Narzo من الجيل التالي. تم التلميح إلى سلسلة Narzo 90 في السوق الهندية، مما يؤكد توفرها في المنطقة ويقدم لنا لمحة عن تصميمها أيضًا. إليك كل ما تحتاجين إلى معرفته

وفقا للتسريبات من المتوقع أن تأتي سلسلة Narzo 90،  بأكبر بطارية في فئتها. لذا، من المرجح أن تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير/ساعة. كما نشهد طرازين بتصميم مميز لوحدة الكاميرا الخلفية.

إطلاق أول روبوت بشري في العالم مزود بستة أذرع وعجلات وأرجلال

كشفت شركة ميديا ​​رسميًا عن روبوتها البشري من الجيل التالي، ميرو يو، في فعالية بمدينة قوانغتشو، الصين. 

يُعد هذا الروبوت أول روبوت في العالم يتميز بتصميم بستة أذرع وعجلات وأرجل، وهو مصمم للمهام الصناعية المعقدة والأتمتة عالية الكفاءة.

يعد ميرو يو نسخة مُحسّنة من روبوت ميديا ​​السابق ذي العجلات، والذي بدأ تشغيله في أغسطس بمصنع الشركة في جينغزو ويعمل النموذج القديم جنبًا إلى جنب مع الروبوتات المتنقلة ذاتية التشغيل (AMRs)، والروبوتات أحادية الذراع ذات العجلات الأربع

السعر مفاجأة .. نوبيا تطلق سماعة أذن لاسلكية بمواصفات احترافيةالإثنين 08/

بعد إطلاق هاتف Nubia Fold & Flip 3 Go مؤخرًا في اليابان، قدمت شركة Nubia الآن سماعات أذن CyberBuds TWS جديدة للألعاب مستوحاة من فيلم Alien في الصين. 

تعد سماعات الأذن متاحة للحجز  بسعر تمهيدي قدره 199 يوان (28 دولارًا)، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات المفتوحة في 9 ديسمبر

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي   يمكنك التفكير في شراء أجهزة سامسونج جالاكسي تاب S11 وS11 ألترا  اللوحية إليك ميزات كلا منهما

يميل المشترون الذين يريدون جهازًا قويًا خفيف الوزن وبأسعار معقولة بشكل طبيعي إلى جهاز S11، بينما يفكر المحترفون والمبدعون ومتعددو المهام في شراء جهاز ألترا لمزاياه 
يتشارك كلا الجهازين اللوحيين في تصميم يأتي بهيكل من الألومنيوم، وتصنيف IP68، وتصميم نحيف، إلا أن جهاز Ultra يبدو أكثر تميزًا بفضل حجمه الضخم وإطاره الأرق بسمك 5.1 مم.

أحدث أخبار التكنولوجيا

