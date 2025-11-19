إليا يتعاون مع محمد رمضان في أغنية جديدة بعنوان I Don’t Know |فيديو

أعلن الفنان المغربي–الأمريكي إليا عن إطلاق أغنيته الجديدة "I Don’t Know" بالتعاون مع النجم المصري العالمي محمد رمضان، في عمل موسيقي يجمع بين الثقافات والإيقاعات، ويأتي هذا التعاون في إطار شراكة فنية.



وقال إليا في تصريحات صحفية: "أنا ومحمد على نفس الموجة: رؤية كبيرة، ثقافة كبيرة، وثقة كبيرة. الكيمياء بيننا ظهرت فورًا دون أي تفكير زائد—مجرد طاقة وإبداع متدفق."

تمزج الأغنية بين موسيقى البوب والعناصر الأفرو والإيقاعات الشرق أوسطية، حيث تلتقي اللمسات المغربية الخاصة بإليا مع أسلوب محمد رمضان المعروف بقوته وحضوره، ليقدّم العمل صوتًا حديثًا يعكس الهوية الشمالية الأفريقية بروح عالمية.

وتتناول "I Don’t Know" موضوعات الثقة بالنفس، والطموح، والاعتزاز بالهوية.

وأضاف إليا:

"الأغنية مستوحاة من فخر شمال أفريقيا ومن رحلتي الشخصية من المغرب إلى الولايات المتحدة، وصولًا إلى اكتشاف صوتي الخاص كفنان."

وبفضل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد رمضان، يؤكد إليا أن الجمهور المصري سيتفاعل بسرعة مع الأغنية. وقال:

"أثق أن المستمعين في مصر سيشعرون بطاقة الأغنية فور سماعها. الإيقاع مألوف لكن بروح جديدة، وأتمنى أن يستمتعوا بوحدة الثقافتين في هذا العمل."

ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة في مسيرة إليا الفنية، ويمثّل بداية مرحلة جديدة من الأعمال والعروض الدولية. وأوضح قائلًا:

“هذه الأغنية تفتح الطريق أمام خطوات عالمية أكبر، وتعكس الاتجاه الإبداعي الذي أسعى إليه خلال الفترة المقبلة.”