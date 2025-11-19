قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إليا يتعاون مع محمد رمضان في أغنية جديدة بعنوان I Don’t Know |فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان
قسم الفن

أعلن الفنان المغربي–الأمريكي  إليا عن إطلاق أغنيته الجديدة "I Don’t Know" بالتعاون مع النجم المصري العالمي محمد رمضان، في عمل موسيقي يجمع بين الثقافات والإيقاعات، ويأتي هذا التعاون في إطار شراكة فنية. 
 

وقال إليا في تصريحات صحفية: "أنا ومحمد على نفس الموجة: رؤية كبيرة، ثقافة كبيرة، وثقة كبيرة. الكيمياء بيننا ظهرت فورًا دون أي تفكير زائد—مجرد طاقة وإبداع متدفق."

تمزج الأغنية بين موسيقى البوب والعناصر الأفرو والإيقاعات الشرق أوسطية، حيث تلتقي اللمسات المغربية الخاصة بإليا مع أسلوب محمد رمضان المعروف بقوته وحضوره، ليقدّم العمل صوتًا حديثًا يعكس الهوية الشمالية الأفريقية بروح عالمية.
وتتناول "I Don’t Know" موضوعات الثقة بالنفس، والطموح، والاعتزاز بالهوية.

وأضاف إليا:
"الأغنية مستوحاة من فخر شمال أفريقيا ومن رحلتي الشخصية من المغرب إلى الولايات المتحدة، وصولًا إلى اكتشاف صوتي الخاص كفنان."

وبفضل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد رمضان، يؤكد إليا أن الجمهور المصري سيتفاعل بسرعة مع الأغنية. وقال:
"أثق أن المستمعين في مصر سيشعرون بطاقة الأغنية فور سماعها. الإيقاع مألوف لكن بروح جديدة، وأتمنى أن يستمتعوا بوحدة الثقافتين في هذا العمل."

ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة في مسيرة إليا الفنية، ويمثّل بداية مرحلة جديدة من الأعمال والعروض الدولية. وأوضح قائلًا:
“هذه الأغنية تفتح الطريق أمام خطوات عالمية أكبر، وتعكس الاتجاه الإبداعي الذي أسعى إليه خلال الفترة المقبلة.”

محمد رمضان أغاني محمد رمضان كليب محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي القضاء على 6 مسلحين

الجيش الإسرائيلي: القضاء على 6 مسلحين وتوقيف 5 خرجوا من نفق شرق رفح

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد