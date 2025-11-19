انتخابات مجلس النواب.. أخطاء شائعة قد تبطل صوتك

تستعد مصر لإجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُعد خطوة أساسية لاستكمال التمثيل البرلماني للنواب في مختلف محافظات البلاد.

وتُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات يومي 21 و22 نوفمبر الجاري في الخارج، بينما تُجرى في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار تعزيز المشاركة السياسية لمختلف شرائح المجتمع، وضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في البرلمان.

تولي الهيئة الوطنية للانتخابات اهتمامًا بالغًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وتوضح للناخبين كافة الضوابط القانونية التي تضمن سريّة الاقتراع وصحة التصويت، مع التركيز على حالات بطلان الصوت، حيث يُعد ذلك عنصرًا مهمًا لضمان مصداقية النتائج وسلامة العملية الديمقراطية.

القانون والضوابط الأساسية للتصويت

ينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على عدة ضوابط مهمة تتعلق بالاقتراع، حيث تحدد المادة 47 الحالات التي تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي. وتشدد اللائحة التنفيذية للقانون على ضرورة استخدام الوسائل الصحيحة للتصويت بما يحافظ على سريته، ومن أبرزها:

عدم استخدام قلم الرصاص، إذ يُحظر على الناخب التأثير على بطاقته إلا بالقلم المخصص لذلك.

عدم تعليق الصوت على شرط أو استخدام بطاقة لإعطاء صوت لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.

عدم إظهار أي علامات أو إشارات شخصية على بطاقة التصويت، مثل التوقيع أو كتابة اسم الناخب، أو أي رموز قد تكشف عن هويته.

وتعتبر هذه الضوابط جزءًا من الجهود المبذولة لضمان حماية سرية التصويت وعدم التأثير على نزاهة الانتخابات، ومنع أي تلاعب أو تجاوز للقوانين الانتخابية.

الحالات التي تؤدي لبطلان الصوت:

وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، هناك عدة حالات واضحة تؤدي إلى بطلان الصوت، وهي:

الصوت المعلق على شرط: أي الذي يتضمن شرطًا مرتبطًا بتقديم الصوت لشخص معين، أو إعطاء الصوت لشخص مع شرط.

أي الذي يتضمن شرطًا مرتبطًا بتقديم الصوت لشخص معين، أو إعطاء الصوت لشخص مع شرط. إعطاء الصوت لأكثر أو أقل من العدد المطلوب: فإذا كان عدد المرشحين المطلوب انتخابهم ثلاثة، وأدلى الناخب بصوت لأربعة مرشحين، يصبح الصوت باطلاً.

فإذا كان عدد المرشحين المطلوب انتخابهم ثلاثة، وأدلى الناخب بصوت لأربعة مرشحين، يصبح الصوت باطلاً. استخدام بطاقة غير صادرة من اللجنة الفرعية: إذا أدلى الناخب بصوته على بطاقة ليست البطاقة الرسمية المخصصة له.

إذا أدلى الناخب بصوته على بطاقة ليست البطاقة الرسمية المخصصة له. إظهار أي علامة شخصية: مثل توقيع الناخب، أو أي رمز أو كتابة تدل على هويته، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لسرية الاقتراع.

هذه الحالات تُعد أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية دون أي ضغط أو تأثير خارجي.

إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات والتعامل مع العيوب:

تنص المادة أيضًا على أنه إذا اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات نظامًا محددًا للاقتراع خصصت بموجبه صناديق معينة لبطاقات محددة، وأُثر على عملية الاقتراع في أحد هذه الصناديق، فإن هذا لا يترتب عليه أثر تلقائي على صحة الاقتراع في باقي الصناديق إلا في حال توافرت شبهات جدية تؤثر على نزاهة الإجراءات بشكل عام.

وتؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالقواعد الانتخابية لضمان عدم وقوع أي مخالفات قد تؤثر على مصداقية النتائج، بما يشمل: ترتيب البطاقات، التأكد من سلامة الأقلام المستخدمة، والتعامل مع أي مخالفات على الفور دون الإضرار ببقية العملية الانتخابية.

وتأتي هذه التعليمات والتحذيرات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية وضمان انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة. ومن الضروري على الناخبين الالتزام بالقواعد القانونية والتعرف على الحالات التي قد تؤدي لبطلان صوتهم، لضمان أن يكون لكل صوت قيمته وتأثيره في اختيار ممثلي الشعب.

كما تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على حرصها الكامل على مراقبة العملية الانتخابية ومتابعة أي مخالفات لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية في انتخابات مجلس النواب 2025.