مصرف البحرين المركزي: تغطية الإصدار الشهري لأذونات الخزانة الحكومية

أ ش أ

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2096 (ISIN BH0007970856) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

قيمة الإصدار

وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ في 23 نوفمبر 2025 وتنتهي في 24 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.01 مقارنة بسعر الفائدة %5.25 للإصدار السابق بتاريخ 2 نوفمبر 2025.



وقد بلغ معدل سعر الخصم %97.530 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %97.530 علماً أنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %193.



كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

