سعد الدين الهلالي: النبي الذي نزل عليه الوحي منع هدم الآثار
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
أخبار العالم

ولي عهد البحرين يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
أ ش أ

 أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة تعزيز أواصر التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص، والبناء على ما تحقق من شراكاتٍ متميزة أثمرت إنجازاتٍ نوعيةٍ في مختلف المجالات، ساهمت في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة. 
 

وأكد ولي عهد البحرين خلال لقائه اليوم الاثنين مع رئيسي مجلس النواب والشورى ونائبي الرئيسين وأعضاء بالمجلسين ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- أن التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجسد روح المسؤولية والانتماء الوطني التي تميز أعضاء فريق البحرين، ويعبر عن الحرص المشترك على تحقيق تطلعات الوطن وخدمة أبنائه بكل إخلاص. 


وأوضح أن كل ما تحقق من نجاحاتٍ وإنجازاتٍ نوعيةٍ كتبت بسواعد أبناء البحرين، الذين أثبتوا في كل مرحلةٍ من مراحل مسيرة العمل الوطني أن الإرادة الصادقة والعزيمة الراسخة قادرتان على تحويل التحديات إلى فرصٍ نوعية تسهم في الدفع بمسيرة التطوير والبناء قدمًا، لافتًا إلى أن "أبناء البحرين من مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم جسدوا أسمى معاني الانتماء والإخلاص من خلال تفانيهم في خدمة وطنهم، وإسهامهم في بناء مستقبلٍ أكثر تقدمًا وإشراقًا". 


وأكد أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات التنمية، مشيرا إلى أهمية مواصلة توسيع مجالات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويوفر المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين.
 

