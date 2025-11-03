ولي عهد البحرين يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص

أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة تعزيز أواصر التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص، والبناء على ما تحقق من شراكاتٍ متميزة أثمرت إنجازاتٍ نوعيةٍ في مختلف المجالات، ساهمت في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.



وأكد ولي عهد البحرين خلال لقائه اليوم الاثنين مع رئيسي مجلس النواب والشورى ونائبي الرئيسين وأعضاء بالمجلسين ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- أن التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجسد روح المسؤولية والانتماء الوطني التي تميز أعضاء فريق البحرين، ويعبر عن الحرص المشترك على تحقيق تطلعات الوطن وخدمة أبنائه بكل إخلاص.



وأوضح أن كل ما تحقق من نجاحاتٍ وإنجازاتٍ نوعيةٍ كتبت بسواعد أبناء البحرين، الذين أثبتوا في كل مرحلةٍ من مراحل مسيرة العمل الوطني أن الإرادة الصادقة والعزيمة الراسخة قادرتان على تحويل التحديات إلى فرصٍ نوعية تسهم في الدفع بمسيرة التطوير والبناء قدمًا، لافتًا إلى أن "أبناء البحرين من مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم جسدوا أسمى معاني الانتماء والإخلاص من خلال تفانيهم في خدمة وطنهم، وإسهامهم في بناء مستقبلٍ أكثر تقدمًا وإشراقًا".



وأكد أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات التنمية، مشيرا إلى أهمية مواصلة توسيع مجالات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويوفر المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين.

