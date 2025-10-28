التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي

حسم التعادل 1-1 الشوط الأول من مباراة إيه سي ميلان وأتلانتا المقامة ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل صامويل ريتشي هدف التقدم لصالح ميلان في الدقيقة الرابعة، بينما تعادل أديمولا لوكمان لفريق أتلانتا في الدقيقة 35.

وبدأ ميلان اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: فيكايو توموري - ماتيو جابيا- ستراهينيا بافلوفيتش - دافيدي بارتيساجي.

الوسط: لوكا مودريتش - يوسف فوفانا - صامويل ريتشي.

الهجوم: أليكسس سايليمايكرس - أليكس خيمينيز - رافائيل لياو.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يوجد في المركز السابع بـ12 نقطة.