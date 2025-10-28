الغندور: الأهم تنتصر داخل الملعب بمنافسة شريفة

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بمنشور جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور:فيه ناس كثير بتحاول تنتصر خارج الملعب بأي طريقة و لكن الأهم انك تنتصر داخل الملعب بمنافسة شريفة و عادلة.

علي الجانب الاخر أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، عن فتح تحقيق شامل في قضية المراهنات التي تورط فيها عدد كبير من حكام الدوري التركي، بعد تصريحات رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو.

وأفاد الاتحاد التركي في بيان رسمي بأن 152 حكمًا شاركوا في مراهنات على المباريات، من بينهم سبعة حكام من المستوى الأول، و15 من مساعدي الحكام في نفس المستوى. وأضاف البيان أن البيانات التي حصل عليها الاتحاد كشفت أن 371 حكمًا من أصل 571 حكمًا يديرون مباريات الدوريات المحترفة لديهم حسابات مراهنات.

وأشار البيان إلى حالات فردية مثيرة للقلق، حيث قام حكم واحد فقط بوضع رهانات على 18,227 مباراة، فيما راهن عشرة حكام على أكثر من 10,000 مباراة، ووضع 42 حكمًا رهانات على أكثر من 1,000 مباراة.