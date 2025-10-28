بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين

أكد الإعلامي محمد سعيد، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القم (كاف)، قرر إيقاف نييتس جراديشار، نجم النادي الأهلي، بسبب طرده أمام إيجل نوار في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد سعيد عبر برنامجه “التريند” المُذاع عبر قناة النادي الأهلي: “بحسب مصدر في الكاف، قرر الاتحاد الإفريقي جراديشار لمدة مباراتين”.

تفاصيل تظلم الأهلي

وكان الأهلي أرسل تظلما للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قرارات الحكم السنغالي عيسي سي الذي أدار مباراته أمام إيجل نوار.

جاء في التظلم القرارات الخاطئة العديدة التي وردت في اللقاء من قبل الحكم وفى مقدمتها الطرد المباشر للمهاجم السلوفيني جراديشار وعدم طرد مدافع المنافس الذي قام بالاعتداء علي أحمد رمضان بيكهام وأداء الأهلي ما يزيد عن 75 دقيقة ناقص العدد.

وطلب النادي الأهلي في تظلمه إلي الكاف مدعوما بالفيديو عدم إيقاف المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار لإن قرار الحكم لا يستند إلي واقع عملا بمبدأ وحرصا علي نجاح المسابقات الإفريقية.