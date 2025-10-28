الاتحاد يتقدم على النصر 2-1 في الشوط الأول بكأس خادم الحرمين

تقدم الاتحاد على مضيفه النصر بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب “الأول بارك” في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين.

افتتح كريم بنزيما لتسجيل للاتحاد في الدقيقة 15، لكن أنجيلو جابرييل أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 30.

وأحرز حسام عوار الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت المتحسب بدلاً من الضائع.

وبدأ النصر اللقاء بالتشكيل التالي:

بينتو، نواف بوشل، محمد سيماكان، إنيجيو مارتينيز، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، أنجيلو، ساديو ماني، جواو فيليكسـ كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد



بريدج رايكوفيتش، أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد أل الموسي، ماريو ميتاي، فابينهو تفاريس، نجولو كانتي، حسام عوار، روجر فيرنانديز، موسي ديابي، كريم بنزيما.

ويستهدف النصر بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، مواصلة نتائجه الرائعة هذا الموسم بتحقيق الفوز على الاتحاد، والتأهل إلى ربع النهائي.

في المقابل، يتطلع الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لمصالحة جماهيره بالفوز على النصر وتجاوز الهزيمة أمام الهلال بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الدور السعودي.

وتعد مواجهة اليوم “ثأرية” بالنسبة للاتحاد، إذ خسر العميد أمام النصر 2-0، في آخر مواجهة جمعتهما، كما يشعل التنافس بين كريستيانو رونالدو قائد النصر، وكريم بنزيما نجم الاتحاد، أجواء لقاء الليلة.