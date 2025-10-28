الاتحاد يثأر من النصر ويتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

تأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تفوقه على النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك.

افتتح كريم بنزيما لتسجيل للاتحاد في الدقيقة 15، لكن أنجيلو جابرييل أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 30.

وأحرز حسام عوار الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت المتحسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول.



وبدأ النصر اللقاء بالتشكيل التالي:



بينتو، نواف بوشل، محمد سيماكان، إنيجيو مارتينيز، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، أنجيلو، ساديو ماني، جواو فيليكسـ كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد

بريدج رايكوفيتش، أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد أل الموسي، ماريو ميتاي، فابينهو تفاريس، نجولو كانتي، حسام عوار، روجر فيرنانديز، موسي ديابي، كريم بنزيما.

بهذه النتيجة، يثأر الاتحاد من االنصر، إذ خسر العميد أمام العالمي 2-0، في آخر مواجهة جمعتهما في مسابقة الدوري السعودي.