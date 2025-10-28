تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري مرتبط السلة للرجال

انتهت اليوم منافسات إياب ثمن نهائي بطولة دوري مرتبط السلة للرجال لتحسم 8 فرق التأهل رسميًا إلى الدور ربع نهائي.

وأقيمت اليوم المباراة الأخيرة من دور الإياب لثمن النهائي بين المصرية للاتصالات والزهور وحسم المصرية مباراة الرجال بنتيجة 89-64 فيما فاز الزهور بمباراة المرتبط بنتيجة 68-56 ليتأهل المصرية للاتصالات لربع النهائي.

وكانت 7 فرق قد ضمنت تأهلها بالأمس وهم الأهلي، الزمالك، الاتحاد، سموحة، سبورتنج، الجزيرة، بتروجت وذلك عقب فوزهم بمجموع اللقاءات ذهابًا وإيابًا.

وتمكن الأهلي من الصعود على حساب هليوبوليس، فيما صعد الزمالك على حساب القناة بينما تأهل الاتحاد على حساب الأولمبي بالإضافة إلى تأهل سموحة على حساب الشمس.

أما سبورتنج فتأهل بعد الفوز على الطيران، فيما استكمل الجزيرة مشواره بالبطولة بعد تجاوز ألعاب دمنهور وأخيرًا تأهل بتروجت بعد الصعود على حساب طلائع الجيش.

يذكر أن مباريات دوري المرتبط تذاع مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب

كما يمكنكم الاطلاع على إحصائيات جميع المباريات من خلال الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة