كريستيانو يقترب من الهداف التاريخي لنادي النصر السعودي.. تفاصيل

أشاد الإعلامي سيف زاهر بأرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :يتبقى لكريستيانو رونالدو 16 هدف ويصبح الهداف التاريخي لنادي النصر السعودي .

وأثار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريق النصر الماضية، أزمة في الهند، حيث كان من المتوقع أن يؤثر وجوده على العوائد المالية للنادي والاتفاقات التجارية.

جدير بالذكر أن رونالدو، الملقب بـ "الدون"، لم يشارك في المباريات الأخيرة مع فريقه النصر السعودي، الأمر الذي أثار قلق الإدارة والجماهير.



قرر مدرب النصر، البرتغالي جورجي جيسوس، عدم استدعاء رونالدو للرحلة إلى الهند، حيث أراد إراحته قبل الاستحقاقات المقبلة.

وبالفعل، تم استبعاده من المشاركة في جميع مباريات دور المجموعات من البطولة القارية، بما في ذلك المواجهة المرتقبة ضد فريق جوا.

جدير بالذكر أن فريق النصر السعودي قد واصل نتائجه الإيجابية في دوري أبطال آسيا 2 بفوزه على جوا الهندي 2-1 مساء أمس الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من البطولة، والتي أقيمت على ملعب بانديت جواهر لال نهرو بالهند.