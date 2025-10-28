بحضور الجدة.. كيف بدأ كريستيانو جونيور مشواره الدولي مع منتخب البرتغال؟

في مشهد مؤثر يحمل الكثير من الرمزية، شارك كريستيانو رونالدو جونيور، نجل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، في أول تدريب له مع منتخب بلاده تحت 16 عامًا، بحضور جدته التي جاءت لدعمه في مستهل مشواره الدولي.

نجل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو

اللاعب البالغ من العمر 15 عاما خاض المران الأول مع المنتخب البرتغالي في مدينة أويراش،ضمن استعدادات الفريق لبطولة كأس الاتحاد التي تحتضنها مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل.

وينشط رونالدو جونيور حاليا ضمن صفوف ناشئي نادي النصر السعودي، بعد أن قدم مستويات لافتة مع منتخب البرتغال تحت 15 عامًا، حيث أحرز هدفين في الفوز على كرواتيا بنتيجة 3-2 في نهائي بطولة "فلاتكو ماركوفيتش" الدولية.

مشوار البطولة المقبلة

يستهل المنتخب البرتغالي مشاركته في بطولة كأس الاتحاد بمواجهة قوية أمام تركيا في 30 أكتوبر، تليها مباراة ضد ويلز في الأول من نوفمبر، على أن يختتم مواجهاته أمام إنجلترا في الرابع من الشهر ذاته.

مسيرة تشبه الأب

نشأ كريستيانو جونيور في بيئة كروية غنية، تشبه إلى حد كبير رحلة والده الذي توج بخمس كرات ذهبية، إذ تدرب في أكاديميات يوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر.

كما سبق له اللعب بجوار كاي روني، نجل النجم الإنجليزي واين روني، خلال فترته في إنجلترا.

ويفضل جونيور اللعب في مركز الجناح الأيسر، تمامًا كما بدأ والده مسيرته، وغالبا ما يرتدي القميص رقم 7 الذي ارتبط باسم رونالدو الأب.

رونالدو الأب فخور دون ضغط

في تصريحات سابقة، شدد كريستيانو رونالدو الأب على أنه يترك الحرية الكاملة لابنه في اختيار مستقبله، قائلا:"كريستيانو جونيور ولد رائع، لا يسبب أي مشاكل.. في سنه كنت أصغر حجما منه، وأعتقد أنه سيكون أطول..الأهم هو الحافز، وهذا هو التحدي الحقيقي."

وأضاف النجم البرتغالي: "أتمنى أن ألعب معه يومًا ما، سيكون أمرا مذهلا. لكن في النهاية، هو طريقه الخاص، وأنا فخور به مهما كانت اختياراته..إن واصل طريق كرة القدم فذلك رائع، وإن اختار غيرها، سأكون سعيدًا لأنني منحت كل ما أستطيع."

بهذا الظهور الأول، يخطو كريستيانو جونيور أولى خطواته الرسمية نحو حلم بدأ من طفولته، بينما تترقب الجماهير ما إذا كان الابن سيواصل كتابة الفصل الجديد من أسطورة اسمها رونالدو.