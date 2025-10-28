قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بحضور الجدة.. كيف بدأ كريستيانو جونيور مشواره الدولي مع منتخب البرتغال؟

جونيور كريستيانو
جونيور كريستيانو
أمينة الدسوقي

في مشهد مؤثر يحمل الكثير من الرمزية، شارك كريستيانو رونالدو جونيور، نجل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، في أول تدريب له مع منتخب بلاده تحت 16 عامًا، بحضور جدته التي جاءت لدعمه في مستهل مشواره الدولي.

نجل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو

اللاعب البالغ من العمر 15 عاما خاض المران الأول مع المنتخب البرتغالي في مدينة أويراش،ضمن استعدادات الفريق لبطولة كأس الاتحاد التي تحتضنها مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل.

وينشط رونالدو جونيور حاليا ضمن صفوف ناشئي نادي النصر السعودي، بعد أن قدم مستويات لافتة مع منتخب البرتغال تحت 15 عامًا، حيث أحرز هدفين في الفوز على كرواتيا بنتيجة 3-2 في نهائي بطولة "فلاتكو ماركوفيتش" الدولية.

مشوار البطولة المقبلة

يستهل المنتخب البرتغالي مشاركته في بطولة كأس الاتحاد بمواجهة قوية أمام تركيا في 30 أكتوبر، تليها مباراة ضد ويلز في الأول من نوفمبر، على أن يختتم مواجهاته أمام إنجلترا في الرابع من الشهر ذاته.

مسيرة تشبه الأب

نشأ كريستيانو جونيور في بيئة كروية غنية، تشبه إلى حد كبير رحلة والده الذي توج بخمس كرات ذهبية، إذ تدرب في أكاديميات يوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر. 

كما سبق له اللعب بجوار كاي روني، نجل النجم الإنجليزي واين روني، خلال فترته في إنجلترا.

ويفضل جونيور اللعب في مركز الجناح الأيسر، تمامًا كما بدأ والده مسيرته، وغالبا ما يرتدي القميص رقم 7 الذي ارتبط باسم رونالدو الأب.

رونالدو الأب فخور دون ضغط

في تصريحات سابقة، شدد كريستيانو رونالدو الأب على أنه يترك الحرية الكاملة لابنه في اختيار مستقبله، قائلا:"كريستيانو جونيور ولد رائع، لا يسبب أي مشاكل.. في سنه كنت أصغر حجما منه، وأعتقد أنه سيكون أطول..الأهم هو الحافز، وهذا هو التحدي الحقيقي."

وأضاف النجم البرتغالي: "أتمنى أن ألعب معه يومًا ما، سيكون أمرا مذهلا. لكن في النهاية، هو طريقه الخاص، وأنا فخور به مهما كانت اختياراته..إن واصل طريق كرة القدم فذلك رائع، وإن اختار غيرها، سأكون سعيدًا لأنني منحت كل ما أستطيع."

بهذا الظهور الأول، يخطو كريستيانو جونيور أولى خطواته الرسمية نحو حلم بدأ من طفولته، بينما تترقب الجماهير ما إذا كان الابن سيواصل كتابة الفصل الجديد من أسطورة اسمها رونالدو.

كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو جونيور كرة القدم البرتغالية نجل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو كريستيانو نادي النصر السعودي رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

رئيسة القومي للطفولة والأمومة: علينا العمل معا لإنشاء مجتمع لا يرى في الإعاقة حاجزا

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي

رئيس سلامة الغذاء يبحث مع مسؤولة بوزارة الزراعة الأسترالية سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

رئيس هيئة التأمين الصحي

التأمين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد