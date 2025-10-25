ميسي يجدد عقده مع إنتر ميامي براتب ضخم.. هل تفوق على رونالدو؟

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عن تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليبقى مع الفريق حتى موسم 2028.

وفي حال استمرارية هذا العقد، سيكون ميسي قد جدد عقده عن عمر يناهز 41 عامًا.

ميسي مع إنتر ميامي

انضم ميسي إلى إنتر ميامي في يوليو 2023 وحقق العديد من النجاحات مع الفريق، حيث قاد إنتر ميامي للفوز بكأس الدوريات 2023 ودوري المؤيدين 2024.

خلال تلك الفترة، سجل ميسي 71 هدفًا وقدم 37 تمريرة حاسمة، ليكون أحد أبرز اللاعبين في الدوري الأمريكي.

تفاصيل عقد ميسي الجديد

رغم عدم إعلان إنتر ميامي رسميًا عن القيمة المالية لعقد ميسي الجديد، فإن تقارير وسائل الإعلام تشير إلى أن العقد سيتضمن شروطاً مالية مشابهة للعقد السابق أو ربما أعلى قليلاً.

يتضمن العقد الجديد مزايا إضافية مثل المشاركة في الإيرادات وحصة ملكية جزئية مستقبلية في النادي بعد اعتزاله.

في العقد الأول (2023-2025)، كان يتقاضى ميسي راتبًا سنويًا مضمونًا قدره 20.4 مليون دولار، منها 12 مليون دولار كراتب أساسي، والباقي عبارة عن مكافآت وحوافز.

وكانت القيمة الإجمالية لهذا العقد تصل إلى حوالي 150 مليون دولار على مدى عامين ونصف، مدعومة بشراكات تجارية مع أديداس وأبل بقيمة إضافية تصل إلى 60 مليون دولار.

أما في العقد الجديد، فتشير التقديرات إلى أن راتبه السنوي المضمون سيتراوح بين 20 و25 مليون دولار، مع راتب أساسي يتراوح بين 12 و15 مليون دولار.

وبالتالي، من المتوقع أن تكون القيمة الإجمالية للعقد الجديد بين 60 و75 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى حوافز تتعلق بالأداء ومشاركة الإيرادات.

مقارنة مع رونالدو

على الرغم من ضخامته، يبقى عقد ميسي أقل من العقد الذي وقعه كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.

جدد رونالدو عقده في صيف 2025 لمدة موسمين إضافيين حتى صيف 2027، ليستمر في الملاعب حتى بلوغه 42 عامًا، مقابل أحد أكبر العقود في تاريخ الرياضة.

تشير التقارير إلى أن الراتب السنوي الإجمالي لرونالدو يبلغ نحو 200 مليون يورو (ما يعادل 213 مليون دولار أمريكي)، ويشمل ذلك الراتب الأساسي والمكافآت بالإضافة إلى حصة ملكية بنسبة 15% في النادي.