ميسي يقود إنتر ميامي للفوز علي ناشفيل في الدوري الأمريكي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي فريقه لفوزًا ثمينًا على نظيره ناشفيل بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقان فجر اليوم السبت، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأمريكي 2025.

ميسي واصل هوايته المفضلة وسجل هدفين ليقود فريقه إنتر ميامي إلى انتصار محقق على نظيره ناشفيل، ليضع رفقاء ميسي قدمًا في العبور للدور القادم.

افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، عن طريق رأسية متقنة، قبل أن يعزز زميله تادو أليندا النتيجة في الشوط الثاني ويحرز ثاني الأهداف.