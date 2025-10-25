قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع في المشهد الحضاري العالمي
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
أرني سلوت عن محمد صلاح: هو بشر مثلنا.. ولا يقلقني غيابه عن التهديف
ترامب يوقف المفاوضات التجارية مع كندا فوراً
لمستأجري الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء
"أسير لن يخرج إلا ميتًا"..الدويري يكشف عن لقائه مع رئيس "الشاباك" في تل أبيب
من القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تقرر تسليم إدارة غزة للجنة تكنوقراط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز علي ناشفيل في الدوري الأمريكي

ميسي
ميسي
يمنى عبد الظاهر

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي فريقه لفوزًا ثمينًا على نظيره ناشفيل بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقان فجر اليوم السبت، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأمريكي 2025.

ميسي واصل هوايته المفضلة وسجل هدفين ليقود فريقه إنتر ميامي إلى انتصار محقق على نظيره ناشفيل، ليضع رفقاء ميسي قدمًا في العبور للدور القادم.

افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، عن طريق رأسية متقنة، قبل أن يعزز زميله تادو أليندا النتيجة في الشوط الثاني ويحرز ثاني الأهداف.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنتر ميامي بطولة الدوري الأمريكي تادو أليندا ناشفيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

ترشيحاتنا

سرقات متحف اللوفر

أشهرها «الموناليزا».. سرقات تاريخية شهدها متحف اللوفر

سفاح الاسماعيلية

مغرم بالسفاح ديكستر.. قصة مقـ.تل طفل على يد زميله بالإسماعيلية

خدعة الرجل المشرد

الرجل المشرد .. خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا

بالصور

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد