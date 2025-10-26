قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) عن قائمته الجديدة لأعظم عشرة لاعبين في تاريخ اللعبة، في تصنيف أثار الكثير من الجدل بين جماهير كرة القدم حول العالم، بعد أن جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج المراكز الثلاثة الأولى.

ميسي على القمة استمرار الأسطورة

تصدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي القائمة متوجا بلقب "أعظم لاعب في التاريخ"، في انجاز لم يكن مفاجئا بعد مسيرة مذهلة حصد خلالها 8 كرات ذهبية، وكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، إضافة إلى عشرات الأرقام القياسية مع الأندية والمنتخب.

بيليه وصيفا مارادونا ثالثا

جاء في المركز الثاني الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي صنع مجدا خالد لبلاده بتحقيقه ثلاث بطولات كأس عالم (1958، 1962، 1970)، وهو رقم لم يحققه أي لاعب آخر في التاريخ.

وفي المركز الثالث حل الأيقونة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الذي قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 1986 في واحدة من أكثر المسيرات الكروية إلهامًا وإثارة للجدل.

رونالدو في المركز الرابع جدل لا ينتهي

واحتل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، المركز الرابع في التصنيف، رغم ما يملكه من إنجازات استثنائية.

فالنجم البرتغالي توج بـ5 كرات ذهبية، و33 لقبا رسميا، بينها 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا وبطولة يورو 2016 مع منتخب البرتغال، إلى جانب كونه الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا (140 هدفا) وللمباريات الدولية (136 هدفا).

ورغم هذه الأرقام، أثار تراجعه في التصنيف تساؤلات عديدة، واعتبره كثير من النقاد والجماهير "ظلماً تاريخيًا" في حق أحد أعظم لاعبي اللعبة عبر العصور.

 أسماء صنعت المجد

وجاءت المراكز من الخامس إلى العاشر على النحو التالي:

 الهولندي يوهان كرويف

 البرازيلي الظاهرة رونالدو

 الفرنسي زين الدين زيدان

 الألماني فرانز بيكنباور

 الأرجنتيني/الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

البرازيلي رونالدينيو

إحصاءات كرة القدم جماهير كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ميسي

