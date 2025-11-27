قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حريق مدمر في هونغ كونغ.. أبنية تتفحم والقتلى بالعشرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت السلطات في هونغ كونغ إن ما لا يقل عن 55 شخصاً لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في أبراج سكنية شاهقة في هونغ كونغ.

حريق مدمر في هونغ كونغ

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، أصيب 45 شخصاً بإصابات خطيرة، وما زال هناك نحو 280 شخصاً في عداد المفقودين.

وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مجمع وانغ فوك كورت السكني في منطقة تاي بو بالمدينة، التي تعد منطقة إدارية خاصة بالصين. 

وقد اعتقلت الشرطة 3 أشخاص على خلفية الحادث.
 

وفي وقت لاحق ، أفادت " شبكة سي إن إن " بأن هونغ كونغ شهدت  واحدة من أسوأ الكوارث التي عرفتها المدينة منذ عقود، بعدما اندلع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة تاي بو، مخلفا ما لا يقل عن 44 قتيلًا ومئات المفقودين، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

واندلعت النيران في مجمع Wang Fuk Court المؤلّف من ثمانية أبراج سكنية شاهقة، يقطنها أكثر من أربعة آلاف شخص، بينهم نسبة كبيرة من كبار السن.

وامتد الحريق بسرعة عبر سبعة من الأبراج، بينما ما زالت فرق الإطفاء تحاول الوصول إلى السكان العالقين في الطوابق العليا وسط درجات حرارة “هائلة”، بحسب مسؤولين في الدفاع المدني.

اعتقالات وتهم بالإهمال الجسيم

أعلنت الشرطة توقيف ثلاثة رجال  مديرين في شركة إنشاءات ومستشارًا  للاشتباه بارتكابهم جريمة القتل غير العمد، متهمةً إياهم بـ“الإهمال الجسيم”.

وقالت الشرطة إن عناصر الإطفاء عثروا على ألواح بوليسترين شديدة الاشتعال كانت تسد نوافذ بعض الشقق، إضافة إلى شبكات حماية ومواد بلاستيكية يُشتبه في أنها لا تستوفي معايير السلامة.


مواد قابلة للاشتعال وسقالات من الخيزران تُفاقم المأساة

كشف مدير خدمات الإطفاء آندي يونغ أن وجود ألواح البوليسترين كان “غير اعتيادي” وأنها ساهمت في انتشار النيران بسرعة كبيرة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق جنائي.


وتطرق مسؤولون آخرون إلى احتمال أن تكون السقالات المصنوعة من الخيزران  وهي تقنية تقليدية واسعة الاستخدام في هونغ كونغ  قد لعبت دورًا في تسريع تمدد الحريق، خاصة مع تساقط أجزاء منها من ارتفاعات تتراوح بين 10 و20 طابقًا.


مئات المفقودين ومراكز إيواء مكتظة

أعلن رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، جون لي، أن نحو 279 شخصًا ما زالوا “غير قابلين للتواصل” مع ذويهم، فيما تم إجلاء أكثر من 700 ساكن إلى ملاجئ مؤقتة أُقيمت في مدارس ومراكز رياضية.


ورصدت طواقم CNN مشاهد لعدد كبير من الناجين يفترشون الأرض على حصائر رقيقة، في ظل حالة من الصدمة والحزن.


وفاة رجل إطفاء أثناء العمليات

نعت السلطات رجل الإطفاء هو واي-هو (37 عامًا) الذي لقي مصرعه خلال مشاركته في عمليات الإنقاذ. وقالت وزارة الأمن إن هو نُقل إلى المستشفى بعد إصابته، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.



وفي تعليق من المملكة المتحدة، قال الخبير المستقل في خطط الإطفاء ستيفن ماكنزي إنه “مصدوم مما يشاهده”، مضيفًا:“لا يمكن أن تقع مثل هذه الكوارث في ظل تشريعات البناء الحديثة. وبعد دروس كارثة غرينفيل في لندن، من غير المعقول رؤية حريق بهذا الحجم.”


ولا يزال سبب اندلاع الحريق غير معروف، بينما تتواصل عمليات إخماد النيران والبحث عن ناجين في واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب هونغ كونغ منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

هونغ كونغ حريق مدمر أبراج سكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

مشرحة

مصرع ربة منزل بطلق نارى على يد شقيق زوجها في قنا

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

المتهم

القبض على سائق سيارة أجرة طمس لوحات سيارته بالبحيرة

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد