إذاعة القرآن الكريم تحيي الذكري 45 لرحيل الشيخ الحصري
زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب
مي سليم تستعرض أناقتها عبر إنستجرام
توافد مستمر قبل الإغلاق .. كبار السن والشباب يحافظون على التصويت بالسيدة زينب
الداخلية ضبطتهم..بدء التحقيق في الخروقات والرشاوي الانتخابية
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية تسير بسلاسة والمشهد أكثر انضباطا
محافظ القليوبية: المرأة تتصدر المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025
المصري لحقوق الإنسان: المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 أكثر هدوءا وتنظيما
مدبولي: أثبتت الأزمات المتتالية في قارتنا أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا
بعثة الجامعة العربية تباشر متابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب
متابعة لحظة بلحظة.. غرفة عمليات الجبهة الوطنية ترصد سير التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات النواب
حكم انتفاع الرجل بمرتب زوجته.. الإفتاء: الزواج لا يعني اندماج الذمة المالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين من داخل مصر في المسابقة العالمية الـ32 للقرآن

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المرشحين من داخل مصر للمشاركة في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم في جميع فروعها، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصفية الدقيقة التي أُجريت بإشراف لجان متخصصة من أهل العلم والإقراء.

أسماء المرشحين من داخل مصر في المسابقة العالمية الـ32 للقرآن

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، الإثنين، أن ترشيح هذه الكوكبة من القرّاء والحفّاظ يأتي تقديرًا لتميزهم وتفوقهم في الحفظ والأداء، وتمثيلًا مشرفًا لمصر في واحدة من أعرق المسابقات القرآنية على مستوى العالم.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه سيتم نشر الأسماء كاملة وفق الفروع المحددة، مع خالص دعوات وزارة الأوقاف لجميع المرشحين بالتوفيق والسداد، وأن يرفعوا اسم مصر عاليًا في هذا المحفل القرآني الدولي.

وللاطلاع على الأسماء، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: اضغط هنا

الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ محمود خليل الحصري

يذكر أن وزارة الأوقاف أحيت اليوم ذكرى وفاة رائد من رواد دولة التلاوة وأحد أعظم أعلام المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، الشيخ الجليل محمود خليل الحصري –رحمه الله– الذي لا تزال بصمته حاضرة في وجدان الأمة ومعالم مشروع دولة التلاوة الذي تتبناه الوزارة لإحياء تراث القراء الروّاد وترسيخ قيم الأداء المنضبط والإتقان. 

وقد وُلد الشيخ الحصري في 17 سبتمبر 1917م بمحافظة الغربية، ونشأ في بيتٍ قرآني متعبد؛ ليصبح أحد أبرز القراء الذين خلدوا أسماءهم في تاريخ دولة التلاوة.

حياته

أتمّ الشيخ الحصري حفظ القرآن الكريم كاملًا قبل أن يبلغ الثامنة من عمره، فالتحق بالأزهر الشريف وتخصص في علوم القراءات، حتى أصبح مرجعًا فيها، وعُرف بدقته وإتقانه وحرصه على الأداء الصحيح للقرآن الكريم.

وقد ارتبط اسم الشيخ محمود خليل الحصري بمحطات تاريخية في خدمة كتاب الله؛ إذ كان أول من سجّل المصحف المرتل كاملًا بصوته للإذاعة المصرية، كما سجّل المصحف في أكثر من رواية مثل: حفص عن عاصم، وورش عن نافع، وقالون، والدوري عن أبي عمرو، ليصبح أول قارئ يُهدي مصر من صوته مصحفًا كاملًا يهتدي به العالم الإسلامي.

لم يتوقف عطاؤه عند حدود مصر، بل انتقل بصوته إلى العالم، حيث مثّل مصر في محافل دولية متعددة، وقرأ القرآن في أكبر مساجد العالم الإسلامي، كما تولى رئاسة اتحاد قراء العالم الإسلامي، وكان عضوًا بارزًا في لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، ليجمع بين الأمانة العلمية والمسؤولية الدينية في خدمة القرآن.

وفاة الشيخ محمود خليل الحصري 

رحل الشيخ محمود خليل الحصري في 24 نوفمبر 1980م، لكن صوته العذب وتلاواته الخاشعة ما زالت تملأ بيوت المسلمين ومساجدهم حتى اليوم، شاهدة على مدرسة رائدة في التلاوة، وخالدة في الإتقان.

وإننا في وزارة الأوقاف، إذ نُحيي هذه الذكرى العطرة، لنجدد العهد على تكريم أهل القرآن والوفاء لرموز التلاوة الذين خدموا كتاب الله، سائلين الله –عز وجل– أن يتغمد الشيخ محمود خليل الحصري بواسع رحمته، وأن يجعل القرآن العظيم شفيعًا له يوم الدين.

