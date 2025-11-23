الحصاد الأسبوعي.. نشاط مُكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا

شهدت وزارة الأوقاف نشاطًا دعويًّا واجتماعيًّا مكثفًا في الفترة من الخميس 13 من نوفمبر 2025م، إلى الأربعاء 19 من نوفمبر 2025م، والمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف ينشر الحصاد الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات في هذا التقرير.

عقد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس 13 نوفمبر، اجتماعًا مع الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف؛ لبحث سبل التعاون بين الوزارتين، وبحث آليات الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها بنك المعرفة المصري، وذلك بحضور الدكتورة جينا الفقي - رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المشرف العام على بنك المعرفة المصري، والدكتور عادل عبد الغفار - المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد الصادق - أمين عام بنك المعرفة المصري، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وزراء التخطيط والتعاون الدولي والزراعة والأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون "مركز التميز لتحلية المياه" و"البنك الإقليمي للجينات" بمحطة بحوث الصحراء

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد علاء فاروق – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك – محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس ناصر فوزي - رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة، والباحثين والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لدعم البحث العلمي والتوسع في التنمية الزراعية المتكاملة في المناطق الصحراوية.

تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف

في إطار حركة التجديد المستمرة ودعم الكفاءات القيادية بمديريات الأوقاف، اعتمد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، تكليف عددٍ من القيادات الجديدة للقيام بمهام مديري عموم الإدارات العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بعدد من المديريات.

اهتمام كبير بسيناء وافتتاح مشاريع في مجالات مختلفة، والوزراء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الريف الجديد بعد افتتاحه

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعة، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ علاء فاروق – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد مبارك - محافظ جنوب سيناء، واللواء أ.ح هشام شندي – قائد قوات شرق القناة، والمهندس عمرو عبد الوهاب - رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، الجمعة 14 نوفمبر، افتتاحَ المنطقة الإدارية والخدمية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الخدمية والتنموية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

يوم حافل بالمشاركات الفكرية والتواصل الإيجابي لوزارة الأوقاف

حرصًا من وزارة الأوقاف على إثراء الحياة الفكرية والمشاركة في الفاعليات المختلفة، أناب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، فضيلةَ الدكتور السيد عبد الباري – رئيس القطاع الديني بالوزارة، للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السابع الذي ينظمه المركز الثقافي الفرنسيسكاني تحت عنوان: "الخطاب الديني في الألفية الثالثة"، المنعقد في الفترة من 13 حتى 15 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من داخل مصر وخارجها،

وفي سياق متصل، شارك وفد من وزارة الأوقاف في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC25)، المنعقد خلال الفترة من 13 حتى 15 الجاري بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، وذلك من خلال جلسة نقاشية لعرض دور وزارة الأوقاف التنويري المشتبك مع عدة قضايا من الاستجابات الإنمائية في عالم متغير، ومضافرة الجهود مع المؤسسات الرياضية والثقافية والفكرية والتعليمية، والاستثمار في الشباب، وتمكين الأفراد، وإتاحة الفرص.

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الاوقاف، واللواء أركان الحرب هشام فتحي شندي - قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بسهل القاع بمحافظة جنوب سيناء، والتابع لمركز بحوث الصحراء، والذي تنفذه قيادة شرق القناه للقوات المسلحة المصرية.

ختام فعاليات الدورات التدريبية للواعظات بمسجد العلي العظيم

اختتمت وزارة الأوقاف برنامجها التدريبي الأسبوعي للواعظات، السبت 15 نوفمبر، بمسجد العلي العظيم بألماظة، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في إطار خطتها المستمرة للارتقاء بالمستوى العلمي واللغوي والفكري للدعاة والداعيات، وبناء الكوادر الدعوية القادرة على أداء رسالتها بوعي ورشادة.

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة ويزور كلية الشريعة والقانون

شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وأستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، 15 نوفمبر، في جلسة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد محمود خميس فرج - المعيد بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، بعنوان: "محدثو مصر عبر القرون ومروياتهم – مرويات الإمام عمرو بن خالد بن فروخ الحراني المصري، المتوفى سنة 229هـ، جمع أحاديثه ودراستها وبيان العلل الموجودة فيها من كتب السنة المسندة".

وزير الأوقاف يكلف مديرين جديدين لمطروح وبورسعيد

أصدر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف كل من: فضيلة الشيخ محمود سعد إبراهيم محمد جاهين، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف مطروح، وفضيلة الشيخ أحمد عبد السعيد محمد محمود، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بورسعيد، لمدة عام.

وزارة الأوقاف تتسلم إصدارات ثقافية دعمًا لمبادرة «صحّح مفاهيمك»

تسلّمت وزارة الأوقاف، الأحد 16 نوفمبر، عدد (500 إصدار) من أحدث مطبوعات وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ دعمًا لمبادرة «صحّح مفاهيمك» التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع عددٍ من الوزارات والهيئات المعنية؛ تعزيزًا لنهج الدولة في بناء الإنسان المصري الواعي، وتحصين فكره من المفاهيم المغلوطة والسلوكيات المنحرفة، في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والثقافة، وتواصل الجهود الوطنية لتعزيز الوعي الصحيح لدى المواطنين.

حين يعلو صوتُ القرآن في سماء مصر… تتحرّك القلوب قبل أن تتحرّك الألسنة

شعرت وزارة الأوقاف المصرية بعمق من الفخر والامتنان مع انطلاق مسابقة «دولة التلاوة» من أرضٍ كانت – وستظل – الحاضنة الكبرى لفنّ التلاوة، والمدرسة التي نهلت منها الشعوبُ معاني الجمال، وتعلّمت على أيدي قرّائها أصول الأداء وروح الخشوع.

بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان: وزير الأوقاف خلال كلمته في مؤتمر "مثل وقيم الإسلام: أمة واحدة، مصير مشترك"

شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الثلاثاء 18 نوفمبر، في المؤتمر الدولي السادس عشر الذي تعقده جمهورية باشكورتستان، بعنوان: "مُثل وقِيم الإسلام: أمة واحدة، مصير مشترك"، بتشريف فخامة الرئيس راضي خبيروف - رئيس جمهورية باشكورتستان، وتلبية لدعوة كريمة من سماحة شيخ الإسلام طلعت صفا تاج الدين – رئيس النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، والمنعقد بمدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورتستان، في الفترة من 17 حتى 20 من نوفمبر 2025م، بمناسبة مرور 45 عامًا على تولي شيخ الإسلام رئاسة النظارة الدينية،

وفي كلمته، نقل وزير الأوقاف أسمى آيات التحية والتقدير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، إلى فخامة الرئيس راضي خبيروف – رئيس جمهورية باشكورتستان، وإلى شعبها العظيم، راجيًا من الله تعالى أن ينعم على كل البلاد والأوطان بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

رئيس تتارستان يستقبل وزير الأوقاف بحضور مفتي تتارستان... ويشيد بمكانة مصر والأزهر الشريف

استقبل فخامة الرئيس رستم مينيخانوف – رئيس جمهورية تتارستان، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الأربعاء 19 نوفمبر، بحضور سماحة الشيخ كامل ساميغولين - مفتي تتارستان، وسماحة شيخ الإسلام طلعت صفا تاج الدين – رئيس النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، والدكتور أمر الله تونجل – مفتي إسطنبول، والأستاذ الدكتور عبد الرزاق السعدي - أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة العلوم الإسلامية بالأردن، وذلك في إطار زيارة الوزير الرسمية ومشاركته في المؤتمر الدولي السادس عشر الذي تعقده جمهورية باشكورتستان، بعنوان: "مُثل وقِيم الإسلام: أمة واحدة، مصير مشترك"، في الفترة من 17 حتى 20 من نوفمبر 2025م. وعلى هامش اللقاء، قلد رئيس تتارستان شيخ الإسلام سماحة المفتي طلعت صفا تاج الدين - رئيس النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، وسام الجمهورية بمناسبة مرور خمس وأربعين سنة على تقلده منصب الإفتاء والنظارة الدينية وخدماته الجليلة لوطنه، لا سيما أن شيخ الإسلام ولد على أرض جمهورية تتارستان فحق لوطنه أن يفتخر به.

أنشطة وزارة الأوقاف في الحصاد الأسبوعي..

يعرض المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف إحصائية بأنشطة الوزارة خلال الأسبوع المنصرم، وهي كما يلي:

أولًا: في مجال الأنشطة القرآنية:

عقد (11977) مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، وحلقة تحفيظ، وعقد (3900) مجلسٍ لبرنامج: "صحّح قراءتك".

ثانيًا: في مجال الأنشطة الدعوية:

نفَّذت وزارة الأوقاف (605) مجلس فقه، وإقراء، وإفتاء للواعظات، وكرسي علماء، وملتقى فكري، وخاطرة واعظات، وأقامت (2173) درسًا منهجيًّا للأئمة والواعظات، وأسبوعًا ثقافيًّا، وقافلة دعوية؛ إلى جانب تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل في (20880) مسجدًا بجميع المديريات؛ إضافة إلى (5201) ندوة ثقافية وعلمية، ومجلس علم وذكر، وصحة إنجابية، ولقاء الجمعة للطفل.

ثالثًا: في مجال عمارة المساجد:

افتتحت وزارة الأوقاف 10 مساجد على مستوى الجمهورية، بواقع 4 مساجد إنشاءً وبناءً جديدًا، و 5 مساجد إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانةً وتطويرًا.

رابعًا: في مجال البرِّ وخدمة المجتمع:

وزَّعت وزارة الأوقاف ( أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في أربع محافظات، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه من 12 / 6 / 2025م حتى تاريخه (240) طنًّا من اللحوم.