تفاصيل المسابقات الرسمية للدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، في دورته السابعة والتى ستقام خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر، عن مشاركة واسعة تضم 54 فيلم قصير من مختلف دول العالم، تتنافس جميعها عبر 6 مسابقات رسمية تستهدف تنويع الرؤى السينمائية وإبراز الطاقات الإبداعية العربية والدولية.
يتنافس المشاركون بالمسابقات الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، على 12 جائزة من جوائز "البرج الذهبي" و"البرج الفضي" التي يمنحها المهرجان عبر الـ 6 مسابقات .
و تفتتح المسابقات بمسابقة "الفيلم الدولي" التي تضم 13 فيلما، يتنافس صناعها على جائزة البرج الذهبي لأفضل فيلم والبرج الفضي للجنة التحكيم الخاصة، وتشرف عليها لجنة تحكيم مرموقة تضم المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، والنجمة عائشة بن أحمد.
أما مسابقة "الفيلم العربي" فتشهد مشاركة 10 أفلام قصيرة من المنطقة العربية، وتحكمها لجنة مكونة من النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبداللطيف.
وتركز الدورة السابعة على الأعمال الوثائقية من خلال مسابقة "الفيلم التسجيلي" بمشاركة 10 أفلام قصيرة، تحت إشراف لجنة تحكيم تتألف من المخرج محمد رشاد، والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان.
وتبرز مسابقة "الفيلم المصري" بمشاركة 9 أفلام روائية قصيرة من إنتاج شباب السينما المصرية، ويحكمها كل من السيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد مجدي، والفنانة أروى جودة.
ويخصص المهرجان مسابقة "عزيزة أمير" لأفضل مخرجة، احتفاء بدور المرأة في السينما بمشاركة 6 أفلام، وتحكمها لجنة نسائية تضم د.غادة جبارة، وعزة كامل، وليالي بدر.
وتختتم المسابقات بمسابقة "محمد بيومي" لأفلام الشباب والطلبة، بمشاركة 6 أفلام قصيرة تقيم من قبل المخرج ياسر شفيعي، والمنتج الفني وليد النجار.
ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، والفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.