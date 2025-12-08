تفاصيل المسابقات الرسمية للدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، في دورته السابعة والتى ستقام خلال ‏الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر، عن مشاركة واسعة تضم 54 فيلم قصير من مختلف ‏دول العالم، تتنافس جميعها عبر 6 مسابقات رسمية تستهدف تنويع الرؤى السينمائية ‏وإبراز الطاقات الإبداعية العربية والدولية.‏

يتنافس المشاركون بالمسابقات الرسمية ‏لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، على ‏‏12 جائزة من جوائز "البرج الذهبي" و"البرج الفضي" التي يمنحها المهرجان عبر ‏الـ 6 مسابقات .‏

و تفتتح المسابقات بمسابقة "الفيلم الدولي" التي تضم 13 فيلما، يتنافس صناعها على ‏جائزة البرج الذهبي لأفضل فيلم والبرج الفضي للجنة التحكيم الخاصة، وتشرف ‏عليها لجنة تحكيم مرموقة تضم المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، ‏والنجمة عائشة بن أحمد.‏

أما مسابقة "الفيلم العربي" فتشهد مشاركة 10 أفلام قصيرة من المنطقة العربية، ‏وتحكمها لجنة مكونة من النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج ‏عاطف عبداللطيف.‏

وتركز الدورة السابعة على الأعمال الوثائقية من خلال مسابقة "الفيلم التسجيلي" ‏بمشاركة 10 أفلام قصيرة، تحت إشراف لجنة تحكيم تتألف من المخرج محمد رشاد، ‏والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان.‏

وتبرز مسابقة "الفيلم المصري" بمشاركة 9 أفلام روائية قصيرة من إنتاج شباب ‏السينما المصرية، ويحكمها كل من السيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد مجدي، ‏والفنانة أروى جودة.‏

ويخصص المهرجان مسابقة "عزيزة أمير" لأفضل مخرجة، احتفاء بدور المرأة في ‏السينما بمشاركة 6 أفلام، وتحكمها لجنة نسائية تضم د.غادة جبارة، وعزة كامل، ‏وليالي بدر.‏

وتختتم المسابقات بمسابقة "محمد بيومي" لأفلام الشباب والطلبة، بمشاركة 6 أفلام ‏قصيرة تقيم من قبل المخرج ياسر شفيعي، والمنتج الفني وليد النجار.‏

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، والفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب ‏‏المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.‏