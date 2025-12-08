قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: منخفض أوروبي يضرب البلاد وتوقعات بأمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع
بسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تفاصيل المسابقات الرسمية للدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

تقى الجيزاوي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، في دورته السابعة والتى ستقام خلال ‏الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر، عن مشاركة واسعة تضم 54 فيلم قصير من مختلف ‏دول العالم، تتنافس جميعها عبر 6 مسابقات رسمية تستهدف تنويع الرؤى السينمائية ‏وإبراز الطاقات الإبداعية العربية والدولية.‏

يتنافس المشاركون بالمسابقات الرسمية ‏لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، على ‏‏12 جائزة من جوائز "البرج الذهبي" و"البرج الفضي" التي يمنحها المهرجان عبر ‏الـ 6 مسابقات .‏

و تفتتح المسابقات بمسابقة "الفيلم الدولي" التي تضم 13 فيلما، يتنافس صناعها على ‏جائزة البرج الذهبي لأفضل فيلم والبرج الفضي للجنة التحكيم الخاصة، وتشرف ‏عليها لجنة تحكيم مرموقة تضم المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، ‏والنجمة عائشة بن أحمد.‏

أما مسابقة "الفيلم العربي" فتشهد مشاركة 10 أفلام قصيرة من المنطقة العربية، ‏وتحكمها لجنة مكونة من النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج ‏عاطف عبداللطيف.‏

وتركز الدورة السابعة على الأعمال الوثائقية من خلال مسابقة "الفيلم التسجيلي" ‏بمشاركة 10 أفلام قصيرة، تحت إشراف لجنة تحكيم تتألف من المخرج محمد رشاد، ‏والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان.‏

وتبرز مسابقة "الفيلم المصري" بمشاركة 9 أفلام روائية قصيرة من إنتاج شباب ‏السينما المصرية، ويحكمها كل من السيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد مجدي، ‏والفنانة أروى جودة.‏
ويخصص المهرجان مسابقة "عزيزة أمير" لأفضل مخرجة، احتفاء بدور المرأة في ‏السينما بمشاركة 6 أفلام، وتحكمها لجنة نسائية تضم د.غادة جبارة، وعزة كامل، ‏وليالي بدر.‏

وتختتم المسابقات بمسابقة "محمد بيومي" لأفلام الشباب والطلبة، بمشاركة 6 أفلام ‏قصيرة تقيم من قبل المخرج ياسر شفيعي، والمنتج الفني وليد النجار.‏

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، والفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب ‏‏المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.‏

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير البرج الذهبي البرج الفضي

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

وزير الشباب

مفتي الجمهورية يهنئ وزير الشباب والرياضة بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة بمنظمة اليونسكو

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الشباب سواعد الوطن وينبغي علينا تقديم القدوة لهم

الدعاء عند نزول المطر

هل الدعاء عند نزول المطر مستجاب؟.. ردده بهذه الصيغة لتتحقق أحلامك

بالصور

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

