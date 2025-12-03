قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف لـ"صدى البلد" الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
فن وثقافة

مهرجان القاهرة ‏للقصير.. العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "أعلم أنك تسمعني"

فيلم "أعلم أنك تسمعني"
فيلم "أعلم أنك تسمعني"
تقى الجيزاوي

تعلن إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن العرض العالمي الأول للفيلم ‏الفلسطيني الجديد "أعلم أنك تسمعني"، من إخراج المخرج يوسف صالحي، وبطولة ‏الفنانين كامل الباشا وأمل مرقص. ‏

يأتي فيلم ‏"أعلم أنك تسمعني"‏ ضمن المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان في دورته ‏السابعة، والتي ستقام في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر 2025، بدار الأوبرا ‏المصرية.‏

ويعد هذا العرض العالمي الأول للفيلم محطة مهمة في مسيرة صالحي السينمائية، ‏الذي استطاع أن يقدم من خلال عمله رؤية فنية متكاملة تعكس واقع المجتمع ‏الفلسطيني، وتسلط الضوء على تجارب إنسانية غنية بالأبعاد النفسية والاجتماعية.‏

ويتميز فيلم ‏"أعلم أنك تسمعني"‏ ‏بقدرته على المزج بين سرد قصصي مشوق وأداء ‏تمثيلي رفيع المستوى، ما يجعله منافس بارز في المسابقة الدولية للمهرجان.‏

ويتوقع أن يشكل العرض العالمي الأول لفيلم "أعلم أنك تسمعني" حدثا ‏سينمائيا ‏بارزا، يعكس القوة التعبيرية للفيلم الفلسطيني ويؤكد مكانة القاهرة كمركز ‏ثقافي ‏سينمائي عربي ودولي.‏

من جهته، أعرب المخرج يوسف صالحي عن سعادته بالمشاركة في مهرجان ‏القاهرة الدولي للفيلم القصير، مؤكدا أن اختيار الفيلم ضمن المسابقة الرسمية يمثل ‏فرصة لعرض السينما الفلسطينية للعالم، والتواصل مع جمهور دولي واسع، من ‏خلال منصة مرموقة تجمع المبدعين السينمائيين من مختلف الدول.‏

و يشهد ‏مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هذا العام منافسة قوية بين مجموعة من الأفلام ‏التي تجمع بين الرؤى الفنية الجديدة والموضوعات الإنسانية العميقة، وسط حضور ‏جماهيري ومتابعة إعلامية واسعة.‏

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

فيروس

مفيش فيروس جديد.. الصحة والمصل واللقاح تحسمان الجدل حول موجة الأمراض التنفسية

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

