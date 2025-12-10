افتتاح مدرسة التوفيق الإعدادية بالمحلة الكبرى بتكلفة 22 مليون جنيه

افتتح محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، مدرسة التوفيق الإعدادية بنين بمنشية السلام بمركز المحلة الكبرى بعد تطوير شامل بإجمالي تكلفة 21 مليونًا و620 ألف جنيه.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالمستوى المتميز للتنفيذ، مؤكدًا أن تطوير العملية التعليمية وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع التعليم في قلب خطط التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أن افتتاح مدرسة التوفيق الإعدادية بنين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة التعليمية وتطوير البنية التحتية للمدارس الريفية، ضمن خطة متكاملة تعمل عليها المحافظة لإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها بما يتماشى مع رؤية الدولة للارتقاء بجودة التعليم وتخفيف الكثافات داخل الفصول، بما يضمن توفير بيئة تعليمية حديثة تليق بالأجيال القادمة.

كما استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المشروع الذي يقام على مساحة 954.3 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليوناً و620 ألف جنيه، ليضم 18 فصلاً دراسياً مخصصاً للمرحلة الإعدادية، بما يمثل إضافة قوية للمنشآت التعليمية بالمركز ويسهم في استيعاب المزيد من الطلاب وتخفيف الكثافات داخل الفصول، فضلاً عن رفع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبناء الريف.

من جانبه، أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ،أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت الجديدة تمثل نقلة نوعية في دعم العملية التعليمية داخل القرى والمراكز، وتساهم في تخفيف الكثافات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلاب.

