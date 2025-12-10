شاهد ..قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق بورشة أخشاب بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية صباح اليوم من إخماد نيران حريق ورشة اخشاب إثر ماس كهربائي مفاجىء بعدما تم الدفع ب5 سيارات مطافىء قبل امتدادها للمنازل المجاورة بنطاق دائرة مركز المحلة.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة نشوب حريق هائل بورشة اخشاب بنطاق قرية محلة أبوعلي بدائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

رواية شهود عيان

وأفاد شهود عيان للواقعة أن اندلاع حريق هائل جاء نتيجة ماس كهربائي حدث داخل ورشة أخشاب بنطاق قرية محلة أبوعلي إثر ماس كهربائي ناتج عن أحد اعمده الإنارة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.