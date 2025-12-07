حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ثان المحلة بمحافظة الغربية تحديد حبس 3 عمال بشركة مياه الشرب بالمحلة 15 يوم بتهمه تكدير الأمن والسلم العام لمحاولتهم إنهاء حياتهم بالقفز من أعلي فناطيس اعتراضا على قرارات إدارية.

قرار عاجل

وكان اللواء أسامه الهواري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية قد تمكن منذ قليل من النجاح في إقناع 3 من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالعدول عن محاولة إنهاء حياتهم من أعلي فناطيس من ارتفاع أكثر من 100 م احتجاجا علي صدور قرارات إدارية بنقلهم إلي فروع أخري تابعة للشركة .

تحرك عاجل

جاء ذلك بحضور كل من اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية داخل مقر فرع الشركة في قلب المدينة العمالية .

حدثت الواقعة عند شروع ثلاثه من العمال في السعي وراء صعودهم أعلي سلالم صهاريج فناطيس المياه اعتراضا علي نقلهم الإداري خلال 24 ساعة الأخيرة .

تفاصيل الواقعة

وأعلن اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية أنه أصدر عدة قرارات إدارية لمواجهه الفساد الإداري والاستعانة بالخبرات والكوادر إدارية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

مواجهه ظاهرة الفساد الإداري

الجدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية تحارب كافة أوجه الفساد الإداري تحت إشراف القيادة الحالية فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال العمالة الغير منتظمه والفعالة في الآونة الأخيرة.