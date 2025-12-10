قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
محافظات

محافظ الغربية يتوجه لموقع حادث انقلاب أتوبيس على طريق دفرة كفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قطع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولته الميدانية بمدينة المحلة الكبرى فور تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة بترول بسعة ٤٠ راكباً ظهر الأربعاء على طريق دفرة – كفر الزيات الحر أعلى كوبري قرية الشرفا بمركز طنطا، حيث توجه على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً والإشراف على أعمال الإنقاذ ورفع الأتوبيس من مكانه.

توجيهات محافظ الغربية 

وعقب وصوله إلى موقع الحادث مباشرة، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين الجهات المعنية، مؤكداً أن حماية المواطنين وسرعة التدخل في مثل هذه الظروف مسؤولية لا تقبل التأجيل. وتم إخطار الحماية المدنية والإسعاف والمرور والصحة ومركز ومدينة طنطا للتحرك السريع إلى المكان، حيث تم الدفع بعدد ٩ سيارات إسعاف، و٢ لودر أحدهما تابع للوحدة المحلية والآخر من الأهالي، إضافة إلى ٣ سيارات من الحماية المدنية بينها وحدتا إنقاذ بري، لتأمين المنطقة ورفع الأتوبيس عبر ونش متخصص.

وتابع المحافظ بنفسه أعمال رفع الأتوبيس ونقله لتأمين الطريق وإعادة الحركة المرورية تدريجياً، موجهاً جميع الجهات بالعمل المتواصل حتى إزالة أي آثار للحادث.

وبعد الانتهاء من الإجراءات العاجلة بموقع الحادث، انتقل اللواء أشرف الجندي مباشرة إلى مستشفى كفر الزيات العام التي جرى تحديدها كمستشفى للإخلاء، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على حالة المصابين الثلاثة الذين جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف، ووجّه بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية لهم، وإجراء الفحوصات اللازمة دون أي تأخير، مؤكداً أن المحافظة تتابع حالاتهم أولاً بأول لحين استقرارها بشكل كامل.

وشدد المحافظ على أن غرفة العمليات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات والتنسيق بين جميع الجهات، مشيراً إلى أن التعامل السريع أسهم في نقل المصابين ورفع آثار الحادث في وقت قياسي.

الجدير بالذكر ان الحادث أسفر عن ٣ مصابين وحالة وفاة واحدة، حيث تقدم المحافظ بخالص التعازي لأسرة المتوفى، ودعا للمصابين بالشفاء العاجل.

اخبار محافظة الغربية حادث انقلاب اتوبيس خط دفرة طنطا القاهرة

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ارتفاع مبيعات التجزئة في جنوب إفريقيا

ارتفاع مبيعات التجزئة في جنوب إفريقيا بنسبة 2.9% في أكتوبر

جانب من المشاركة

جهاز تنمية المشروعات يشارك في القمة الوزارية الأفريقية للشركات الناشئة بالجزائر 2025

علم قطر

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.65 % الشهر الماضي

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

