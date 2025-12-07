شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة بالمحلة.. والمحكمة تجدد حبسه على ذمة التحقيقات

أصدر قاض المعارضات بمحكمة ثان المحلة ، اليوم قرار بتجديد حبس الشاب المتهم بإنهاء حياة زميله بطعنات غادرة بواسطة "سـ.كين" بمنطقة عزبة أبودراع 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان.

كما وجهت النيابة العامة بناء على قرار من المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، بتشكيل فريق من نيابة ثان المحلة، بتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث، وأخذ أقوال شهود عيان من أسرة الشاب الضحية وزملائها للوقوف على آخر تطورات الواقعة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

قرار قضائي عاجل

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة تمكنوا من ضبط شاب أنهي حياه زميلة بواسطة أداة حادة "سكين" بطعنات غادرة بمنطقة عزبة ابودراع بسبب خلافات سابقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة نشوب مشاجرة بين الطرفين سرعان ما تطورت إلى استخدام السلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابة المجني عليه إصابة خطيرة أودت بحياته في الحال.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثانِ المحلة ، برئاسة الرائد محمد عيد إلى موقع الحادث، وتمكنت خلال وقت قصير من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابه بينما جرى نقل الجثمان للمشرحة.

في المقابل، ناشدت أسرة الشاب الضحية كافة جهات التحقيق المعنية، بضرورة تحقيق العدالة القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.