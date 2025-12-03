محافظة الغربية تسابق الزمن للانتهاء من كورنيش المحلة الكبرى

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من كورنيش المحلة الكبرى، المتنفس الحضاري للمواطنين، والذي يعد حلما طال انتظاره لأهالي المدينة نظراً لموقعها الفريد وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين من داخل وخارج المحافظة عليه، موجها بسرعة الانتهاء من الكورنيش.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الأربعاء للأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين، مشيرا إلى أن الكورنيش الجديد يعد شريانا مروريا هاما سيوفر الجهد والوقت في الانتقال لطريق المحلة سمنود المنصورة، وسيسهل أيضا الوصول للمناطق الموجودة على أطراف المدينة خاصة أنه سيكون محورا مروريا واسعا، ومن أهم مميزاته أنه سيحد من دخول وتكدس سيارات النقل داخل المدينة.

وأوضح محافظ الغربية أن وجود أول كورنيش داخل المدينة العمالية، ويعد متنفسا حضاريا لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، يجمع بين هدفين كمان للتنزه، ومحور مروري يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة

