محافظات

محافظة الغربية تسابق الزمن للانتهاء من كورنيش المحلة الكبرى

صدى البلد
صدى البلد

 أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من كورنيش المحلة الكبرى، المتنفس الحضاري للمواطنين، والذي يعد حلما طال انتظاره لأهالي المدينة نظراً لموقعها الفريد وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين من داخل وخارج المحافظة عليه، موجها بسرعة الانتهاء من الكورنيش.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الأربعاء للأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين، مشيرا إلى أن الكورنيش الجديد يعد شريانا مروريا هاما سيوفر الجهد والوقت في الانتقال لطريق المحلة سمنود المنصورة، وسيسهل أيضا الوصول للمناطق الموجودة على أطراف المدينة خاصة أنه سيكون محورا مروريا واسعا، ومن أهم مميزاته أنه سيحد من دخول وتكدس سيارات النقل داخل المدينة.
وأوضح محافظ الغربية أن وجود أول كورنيش داخل المدينة العمالية، ويعد متنفسا حضاريا لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، يجمع بين هدفين كمان للتنزه، ومحور مروري يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة
 

محافظ الغربية المحلة الكبرى المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مدرسة دولية

جثة - أرشيفية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

الأهلي

الأهلي

ديانج

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

