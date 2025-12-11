يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخوض مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-202

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ويخوض الأهلي مباريات كأس عاصمة مصر، بدون لاعبيه الدوليين، بسبب التواجد مع المنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس العرب

مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

الأهلي ضد إنبي - الجمعة 12 ديسمبر - 8:00 مساء

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - الجمعة 19 ديسمبر - 8:00 مساء

غزل المحلة ضد الأهلي - الثلاثاء 23 ديسمبر - 8:00 مساء

الأهلي ضد المقاولون - الثلاثاء 30 ديسمبر - 8:00 مساء

فاركو ضد الأهلي - السبت 10 يناير - 8:00 مساء

الأهلي ضد الطلائع - الخميس 15 يناير - 5:00 مساء.