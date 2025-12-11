قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية نيجيريا قبل أمم أفريقيا 2025

منتصر الرفاعي

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم صباح اليوم مرانًا قويًا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، استعدادًا لمواجهة نيجيريا الودية، التي تعد البروفة الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

ركز المدير الفني حسام حسن خلال المران على رفع الحمل البدني للاعبين لضمان جاهزيتهم للودية وكذلك للبطولة الأفريقية، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبات للفوز باللقب الغائب عن مصر منذ نسخة 2010.

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا 

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءً على استاد القاهرة، في آخر اختبار للفريق قبل البطولة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد يوم 11 ديسمبر الجاري كآخر موعد لإرسال القوائم النهائية للاعبين المشاركين في أمم أفريقيا، وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن القائمة سيتم إرسالها رسميًا في الموعد المحدد.

جدول مباريات مصر في أمم أفريقيا

ويبدأ منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات للبطولة يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي، يليها لقاء جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر، ثم مواجهة أنغولا يوم 29 ديسمبر.

منتخب مصر حسام حسن نيجيريا امم افريقيا

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

الناتو وألمانيا: تعزيز العمود الأوروبي للحلف والعمل نحو السلام في أوكرانيا

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70 ألفًا و373 شهيدًا

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

