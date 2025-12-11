منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية نيجيريا قبل أمم أفريقيا 2025

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم صباح اليوم مرانًا قويًا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، استعدادًا لمواجهة نيجيريا الودية، التي تعد البروفة الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

ركز المدير الفني حسام حسن خلال المران على رفع الحمل البدني للاعبين لضمان جاهزيتهم للودية وكذلك للبطولة الأفريقية، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبات للفوز باللقب الغائب عن مصر منذ نسخة 2010.

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءً على استاد القاهرة، في آخر اختبار للفريق قبل البطولة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد يوم 11 ديسمبر الجاري كآخر موعد لإرسال القوائم النهائية للاعبين المشاركين في أمم أفريقيا، وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن القائمة سيتم إرسالها رسميًا في الموعد المحدد.

جدول مباريات مصر في أمم أفريقيا

ويبدأ منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات للبطولة يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي، يليها لقاء جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر، ثم مواجهة أنغولا يوم 29 ديسمبر.