حارس الإسماعيلي يخضع لعملية جراحية في القاهرة بعد إصابته أمام الجونة

يخضع عبدالله جمال حارس مرمي النادي الإسماعيلي فى قادم الساعات لإجراء عملية جراحية فى القاهرة عقب تعرضه للإصابة فى مباراة الجونة.

وتعرض عبدالله جمال حارس مرمى فريق الإسماعيلي للإصابة فى أربطة الكتف خلال مباراة الجونة ما تسبب فى خروجه من المباراة وغيابه خلال الفترة المقبلة.

فاز فريق الجونة على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما بإستاد الإسماعيلية في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز محمد عمار لاعب الإسماعيلي هدف تقدم الجونة بالخطأ في مرماه .

وفي الدقيقة 69، أحرز عبد الكريم مصطفى هدف التعادل لفريق الإسماعيلي

وفي الدقيقة 78، عاد الجونة بالهدف الثاني عن طريق صابر الشيمي قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة الجونة بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي لمهاجم الجونة ليحرز محمد النحاس الهدف الثالث ويعلن فوز فريقيه بثلاثية .