شوبير : نجم الأهلي يقترب من التجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات إيجابية بخصوص مستقبل اللاعب حسين الشحات داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأجواء داخل القلعة الحمراء تشير إلى اقتراب حسم ملف التجديد بشكل نهائي.

وخلال تصريحات إذاعية، شدد شوبير على أن تجديد عقد حسين الشحات أصبح أمرًا يمكن اعتباره «منتهيًا»، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي أنهت أغلب التفاصيل الخاصة بالاتفاق، وأن الإعلان الرسمي بات مسألة وقت فقط.



وأوضح أن الشحات يحظى بثقة الجهاز الفني، وهو ما عجّل من إنهاء المفاوضات بصورة إيجابية.

وتابع شوبير أن الساعات الأخيرة شهدت تحركات قوية داخل الأهلي لحسم هذا الملف، لافتًا إلى أن اللاعب نفسه أبدى رغبة واضحة في الاستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده، وهو ما دفع الإدارة لتقريب وجهات النظر سريعًا.



وأكد شوبير في نهاية تصريحاته، أن التجديد سيشكل إضافة مهمة للفريق في الموسم المقبل.