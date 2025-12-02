قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كنت بخاف الناس تقول بعدما شاب ودّوه الكُتّاب.. الحاجة فاطمة تختم القرآن في عمر الـ80

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار نرر

في قصة ملهمة تعيد تعريف الإرادة، روت الحاجة فاطمة عطيتو، صاحبة الثمانين عامًا، تفاصيل رحلتها الاستثنائية لحفظ القرآن الكريم كاملًا في هذا العمر، لتثبت أن التعلم لا عمر له، وأن النور يمكن أن يبدأ من أي نقطة في الحياة.

وتحدثت الحاجة فاطمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، قائلة إن حكايتها بدأت منذ نحو عشرين عامًا، حين كانت في سن الستين وقررت اتخاذ أول خطوة في طريق لا يشبه سواه.

"كنت بمشي في الشارع مكسوفة".. بداية طريق التغيير

استعادت الحاجة فاطمة ذكريات اللحظة التي اتخذت فيها قرار الالتحاق بفصول محو الأمية، وقالت:"كنت بمشي في الشارع مكسوفة، خايفة الناس تقول بعد ما شاب ودّوه الكتّاب".

ورغم الشعور بالخجل، إلا أنها قررت أن تتحدى نظرة المجتمع وأن تبدأ من جديد، فخطفت بيديها فرصة ثانية للحياة.

حرف وراء حرف.. نور يتسع كل يوم

وأوضحت أنها تعلّمت القراءة والكتابة بصبرٍ كبير، وأن كل حرف كانت تتقنه كان يفتح أمامها بابًا جديدًا من المعرفة والثقة، لتبدأ بعدها الانجذاب نحو حفظ القرآن الكريم، وهو الهدف الذي لم تكن تتخيله يومًا ولم يمض كثير من الوقت حتى أصبح القرآن جزءًا من يومها، تحفظ وتراجع وتعيد حتى يرسخ في القلب قبل الذاكرة.

عشرون عامًا من المثابرة 

على مدار سنوات طويلة، واظبت الحاجة فاطمة على الحفظ رغم مشاق العمر وضغوط الحياة اليومية، وتمسكت بحلمها خطوة بعد خطوة ولم يكن الطريق سهلاً، لكن عزيمتها كانت أقوى، فمضت بثبات حتى أتمت ختم القرآن كاملًا وهي في عمر الثمانين.

قدمت الحاجة فاطمة عطيتو نموذجًا حيًا لإرادة لا تنطفئ، ورسالة واضحة بأن العمر لا يقف يومًا أمام الحلم، وأن من يمسك بطرف الأمل يستطيع أن يصل مهما طال الطريق.

الحاجة فاطمة الحاجة فاطمة عطيتو صاحبة الثمانين عامًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

«صعود المديوكرز».. كيف تحوّل أصحاب المواهب الضحلة إلى قادة المشهد الثقافي؟

محافظ الأقصر

الأقصر تحتفل بالعيد القومي السادس عشر في 9 ديسمبر وسط فعاليات تراثية وثقافية

مع اقتراب نهاية العام، يزداد اهتمام المواطنين، وخصوصًا المعلمين والعاملين في الحكومة،

رسميًا.. صرف مرتبات ديسمبر للمعلمين مع جدول جديد للحد الأدنى للأجور

بالصور

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد