محافظ الجيزة: 38 عمارة سكنية جديدة تخدم أهالي الكريمات ضمن مبادرة سكن كريم

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشروعات مبادرة "سكن كريم" بقرية الكريمات بمركز ومدينة أطفيح والتي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأكثر استحقاقًا وتوفير بيئة معيشية آمنة وكريمة لهم بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع "سكن كريم" بقرية الكريمات، الذي يضم 38 عمارة سكنية متكاملة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 90 ألف م²، إلى جانب تنفيذ حظائر مواشي لخدمة المستحقين.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وجارٍ مراجعة موقف أعمال مد شبكات الصرف الصحي مع الأجهزة المختصة، بما يكفل للمستفيدين العيش داخل مساكن لائقة وحياة كريمة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المبادرة الرئاسية "سكن كريم" تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية وتؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن البسيط في صدارة أولوياتها من خلال توفير سكن آمن وخدمات أساسية تليق بكرامته الإنسانية.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من:

إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان، والمهندسة رضوى حامد نائب مدير مديرية الإسكان، و عز شرباش رئيس مركز ومدينة أطفيح.