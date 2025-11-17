عمرو أديب: قرار الرئيس لن ينساه أحد وكان في تجاوزات في الانتخابات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لن ينساه أحد، أن جاء رئيس الجمهورية ويقول إن الانتخابات فيها عوار ومشكلة وشئ لازم يتغير.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن هناك تجاوزات مالية وتجاوزات مندوبين وتجاوزات أصوات داخل اللجان، أنا مش هثبتها أن عايز متعملش فيا كده، متطلعش بكره هو كده كويس أوي وكان شئ بسيط.

هيا الناس راحت الانتخابات؟

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن هذه فرصة تاريخية فلا تستسهلوا، متسائلا: هيا الناس راحت الانتخابات دي؟ أنا معرفش، إنما شكلها كده لأ؟

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أنه عندما يأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرصد أحداث وقعت بين المرشحين الفردين،.

وتابع: يا جماعة الناس مخدتش حصر أصوات في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.