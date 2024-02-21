أحمد رفعت يكشف سر اختياره للعمل بمسلسل الإمام الشافعي

أكد الفنان أحمد رفعت، أنه شارك بمسلسل الإمامي الشافعي، خلال رمضان الماضي، وأنه استعد للدور قبل المشاركة بالعمل، موضحًا أنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل.

وأضاف أحمد رفعت خلال حواره على قناة دي إم سي، أنه سعد بالعمل في هذا المسلسل لآنه منذ زمن طويل لم يتم عمل مسلسلات تاريخية، وأن الدور الذي قام به كان يتطلب ممثل يجيد اللغة العربية.

ولفت إلى أن إتقانه للغة العربية هو السبب الرئيسي لاختياره للمشاركة بمسلسل الإمام الشافعي، وأن الممثل الذي يحب شغله، يجيد ويبدع في العمل الذي يقوم به.

وأشار إلى أنه يحب التمثيل، ويحترف في أي عمل يشارك فيه، وأن أي فنان يشارك في المسلسلات التاريخية يكون له الفخر والشرف.