سامي مغاوري يدخل في وصلة بكاء بجنازة شقيقه

تأثر الفنان سامي مغاوري، ودخل في وصلة بكاء، خلال جنازة شقيقه التي شيعت عقب صلاة العصر اليوم.

جنازة شقيق سامي مغاوري

انتهت قبل قليل صلاة الجنازة على شقيق الفنان سامي مغاوري، من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، وشهدت الجنازة حضور الأهل والأصدقاء.

وفاة شقيق سامي مغاوري

وتوفي اليوم شقيق الفنان سامي مغاوري بحسب ما أعلن، كريم سامي مغاوري عبر صفحته علي موقع فيسبوك.

وقال كريم سامي مغاوري: البقاء لله انتقل إلى رحمة الله عمي أكرم مغاوري.. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أعمال سامي مغاوري

من جهة أخرى، يشارك سامي مغاوري في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل أب ولكن.

ويشارك في بطولة مسلسل «أب ولكن» عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، عفاف رشاد، محمد أبو داود، هايدي عبد الخالق، وإبراهيم السمان، سامي مغاوري ، فاتن سعيد ، الطفلة لوليا ، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويأتي العمل في إطار اجتماعي درامي يتناول عددًا من القضايا الأسرية والإنسانية من خلال شخصيات متنوعة تجمعها علاقات عائلية معقدة.

وتدور أحداث «أب ولكن» في 15 حلقة فقط، حيث يعتمد العمل على تصاعد درامي سريع، ويقدم مجموعة من الحكايات الاجتماعية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية، مع التركيز على الروابط الإنسانية بين الآباء والأبناء والأجداد.