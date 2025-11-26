قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
وزير الخارجية في بيروت لبحث مستجدات الأوضاع وسبل دعم لبنان خلال المرحلة الراهنة
أصل الحكاية

بمناسبة قرب فصل الشتاء.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

ولاء خنيزي

مع قرب حلول فصل الشتاء تتزايد فرص الإصابة بنزلات البرد والفيروسات المختلفة التي تنتشر بسرعة بين الناس، مسببة أعراضًا مثل السعال واحتقان الأنف وارتفاع درجة الحرارة، ما يؤثر على النشاط اليومي ويضعف الجهاز المناعي، لذا يصبح من الضروري تعزيز مقاومة الجسم ضد هذه الفيروسات من خلال التغذية السليمة واختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة.

ويأتي البرتقال في مقدمة هذه الأطعمة لما يحتويه من فيتامين سي والألياف والفيتامينات والمعادن الأخرى التي تساهم في تقوية جهاز المناعة، والوقاية من الأمراض، ودعم الصحة العامة في فصل الشتاء، حيث يعتبر البرتقال من الفواكه الحمضية الشتوية المحبوبة لطعمها الشهي وغناها بالعناصر الغذائية المهمة، إلى جانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى التي تدعم الجسم،  وذلك وفقًا لتقرير نشره الموقع الإلكتروني Very well health.

فوائد عديدة للبرتقال

 البرتقال يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، والتي ترتبط بعدة فوائد صحية، منها تعزيز وظيفة الجهاز المناعي، وخفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتحسين امتصاص الحديد في الجسم، إضافة إلى عناصر غذائية أساسية أخرى.

العناصر الغذائية في البرتقال

الألياف

تحتوي برتقالة واحدة على نحو 2.8 جرام من الألياف، ويعتبر تناول الألياف جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي، حيث يُساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون والسمنة، كما يُحافظ على توازن البكتيريا في الأمعاء ويدعم الهضم.

فيتامين سي 

يُوفر تناول برتقالة واحدة حوالي 82.7 ملليجرام من فيتامين سي، الذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، ويُساعد الجسم على امتصاص الحديد، ويُقلل من احتمالية الإصابة بفقر الدم، كما يعزز من كفاءة الجهاز المناعي.

حمض الفوليك

يحتوي البرتقال على نحو 35 ميكروجرامًا من حمض الفوليك، وهو من فيتامينات ب الضرورية لإنتاج خلايا الدم الحمراء والبروتينات الجديدة، ويُعتبر مهمًا للحوامل للوقاية من العيوب الخلقية المتعلقة بالأنبوب العصبي في الدماغ والحبل الشوكي، ونظرًا لصعوبة الحصول على الكمية الكافية من النظام الغذائي، يُنصح بتناول مكملات حمض الفوليك أثناء الحمل.

الفلافونويدات

يحتوي البرتقال على الفلافونويدات، وهي مركبات نباتية مضادة للأكسدة، ويُساهم الهسبيريدين الموجود في الحمضيات في خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات بالجسم.

الكاروتينات

تعتبر الكاروتينات من مضادات الأكسدة التي تمنح البرتقال ألوانه الزاهية، ويساعد البيتا-كريبتوكسانثين على حماية الخلايا من التلف التأكسدي، بينما قد يقلل الليكوبين من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البرتقال فوائد البرتقال الشتاء فصل الشتاء فوائد البرتقال الصحية

