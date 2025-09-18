قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد 23و24 سبتمبر
مصدر بالزمالك يكشف سبب تأجيل مفاوضات تجديد عقد حسام عبدالمجيد
تعاون غير مسبوق مع مصر.. ملك إسبانيا: 60 شركة بـ900 مليون دولار استثمارات مباشرة
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري: بعتها بـ 180 ألف جنيه لـ تاجر دهب معرفة
الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في منطقة معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية|صور
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
حوادث

اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري: بعتها بـ 180 ألف جنيه لـ تاجر دهب معرفة

المتهمين
المتهمين
أحمد مهدي

أدلت أخصائية ترميم أثار بالمتحف المصري باعترافات حول قيامها بسرقة أسورة ملكية خاصة بالملك بسوسنس من داخل المتحف خلال عملها.

اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

وقالت المتهمة في اعترافاتها، أنها تعمل أخصائية ترميم آثار بالمتحف وقامت بمغافلة المتواجدين، وتحصلت عليها من داخل خزينة حديدية وقامت بالخروج بها ثم أعطتها لـ تاجر فضة معرفة، قام بتوصيلها لـ مالك ورشة بالصاغة.

وتابعت المتهمة قائلة: إن مالك الورشة قام بشرائها مقابل 180 ألف جنيه تحصلت عليهم وغادرت المحل ولم تعلم بعد ذلك أنه قام ببيعها لـ عامل مقابل مبلغ أكبر وقيام الأخير بصهرها لإعادة تشكيلها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجارى من كلٍ من (وكيل المتحف المصرى، أخصائى ترميم بالمتحف) لإكتشافهما إختفاء أسورة ذهبية "تعود للعصر المتأخر" من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.

سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري
سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري
سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري
سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري
سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري
سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري
سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري

فقد أسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة (أخصائية ترميم بالمتحف المصرى)، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجارى أثناء تواجدها بعملها بالمتحف "بأسلوب المغافلة" ، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها (صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة)، والذى قام ببيعها لـ (مالك ورشة ذهب بالصاغة) مقابل مبلغ (180 ألف جنيه)، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ (عامل بمسبك ذهب) مقابل مبلغ (194 ألف جنيه)، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الأسورة بحوزتهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتحف المصري أخصائية ترميم أثار الملك بسوسنس سرقة أسورة ملكية

المزيد

