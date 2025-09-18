المديرة مصرية ومعاها 6 أجانب.. سقوط شبكة للأعمال المنافية داخل مركز مساج في المعادي

أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة ناد صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

سقوط شبكة للأعمال المنافية داخل مركز مساج في المعادي

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (6 سيدات يحملن جنسيات عدة دول ، شخصان "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") .. وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.