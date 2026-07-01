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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«المحافظ هيجيلك».. محافظ دمياط يبحث شكاوى ومطالب أهالي مدينة ميت أبو غالب | صور

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


بحث  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط،  شكاوى ومطالب المواطنين ، خلال لقائه معهم اليوم بمقر الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب، وذلك في إطار المبادرة التى أطلقها " المحافظ هيجيلك " والتى تهدف إلى خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة من خلال انتقاله كل أسبوع إلى المراكز والمدن لبحث مطالبهم والاستماع إلى احتياجاتهم ، للتخفيف عن كاهلهم أعباء التنقل إلى الديوان العام بمدينة دمياط .

وجاء لقاء اليوم بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و اللواء السيد الصيرفى رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب ، و ممثلى القطاعات المختلفة المعنية بالمطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين.

حيث حرص " الدكتور حسام الدين فوزى " على الاستماع الى المواطنين وبحث مطالبهم مع المعنيين خلال اللقاء ، وقام بتسليم نماذج و بيانات صلاحية لطلبات التصالح فى مخالفات البناء،  

وأكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم .

و تنوه محافظة دمياط مجددًا على أن آلية العمل بالمبادرة تتطلب فقط توجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع لمدينته لتقديم طلب رسمى يتضمن اسم ورقم هاتفه و سرد المشكلة او الطلب لضمان تسجيل البيانات بدقة وتوجيهها إلى الجهات المختصة فور استلامها.

دمياط محافظ دمياط القري المواطنين

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