محافظ دمياط يتفقد شوارع عزبة البرج

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم،جولة ميدانية، بمدينة عزبة البرج، جاءت بحضور على البيومى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.

حيث استهل المحافظ جولته بتفقد مدخل المدينة، لبحث مخطط انشاء بوابة بالمشاركة المجتمعية.

وواصل جولته بتفقد محيط بنك مصر والبنك الأهلى ، لمتابعة جهود الوحدة المحلية لإنشاء ساحات لانتظار السيارات بما يحقق تنظيم حركة المرور والانتظار بالمنطقتين .

وعلى صعيد آخر،، اطلع " محافظ دمياط " على خطة الوحدة المحلية لتطوير شارع المصنع ، ضمن مبادرتها " شارعنا" حيث سستتضمن الأعمال تطوير البلدورات وبالوعات صرف مياه الأمطار والانارة والتشجير .