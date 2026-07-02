ميناء دمياط يتداول 16 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 8 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة الميناء تحت الشحن والتفريغ إلى 28 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17 ألفًا و753 طنًا، تشمل: 2200 طن يوريا، و2415 طن جبس، و1550 طن مولاس، و11 ألفًا و588 طن بضائع متنوعة.

وأشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 58 ألفًا و314 طنًا، تشمل: 21 ألفًا و720 طن ذرة، و14 ألفًا و422 طن خردة، و7152 طن حديد، و8000 طن فول صويا، و6300 طن فول، و720 طن بضائع متنوعة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 321 حاوية مكافئة، والوارد 469 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1621 حاوية مكافئة.

وأضافت الهيئة أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 163 ألفًا و224 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86 ألفًا و765 طنًا، في حين سجلت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 5567 حركة.