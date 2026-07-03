رحلة ترفيهية لأطفال ذوي الهمم إلى شاطئ قادرون بدمياط الجديدة

أعلن المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة دمياط بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط نظمت يوما ترفيهيا متكاملا لعدد (30) فردا من الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم، من أصدقاء "المدينة الصديقة للنساء" بعزبة البرج بشاطئ قادرون بلاج لذوى الهمم بالمدينة، وذلك تعزيزا للدمج المجتمعى .

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الهمم وتفعيلا للشراكة المثمرة بين مؤسسات الدولة المختلفة.

ووجه رئيس الجهاز، بتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات وتوفير الدعم اللوجستي لضمان نجاح الزيارة وتحقيق أهدافها الإنسانية والترفيهية ورسم البهجة على وجوه الأطفال.

وشهدت الفعالية أجواءً مليئة بالفرح والأنشطة الترفيهية والتفاعلية على شاطئ "قادرون" المجهز خصيصاً لاستقبال ذوي الهمم وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم.

وقوبلت تلك الخطوة بترحاب واسع وإشادة كبيرة من أسر الأطفال المشاركين الذين عبروا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وفريق العمل المعاون بالجهاز، مثمنين جودة الخدمات المقدمة بالشاطئ والحرص الدائم على توفير سبل الراحة والترفيه لأبنائهم وتأكيدا على حقوقهم المجتمعية.

تأتي هذه الأنشطة في إطار رؤية الدولة المصرية لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع، وتوفير المتنفسات الترفيهية الثقافية والرياضية المناسبة لهم، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لأسرهم.